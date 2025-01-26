ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии помог обыграть лидера чемпионата Греции своим дебютным голом

Иоан Яковлев, перешедший из таллиннской „Левадии“ в греческий „Паниониос“, продолжает уверенно развиваться в новом клубе. После нескольких выходов на замену и дебюта в стартовом составе, полузащитник достиг важного достижения — забил свой первый гол в матче против лидера лиги „АЭ Кифисия“. На 23-й минуте, после напряжённой борьбы за мяч в центре поля, Яковлев совершил стремительный рывок, получил точный пас и мастерски пробил в дальний угол ворот, отправив мяч мимо вратаря и забив красивейший гол.

Победу „Паниониоса“ в этом матче ещё более уверенно закрепил бразилец Фелипе Фелисио, также бывший игрок „Левадии“, который забил второй мяч на 88-й минуте, установив окончательный счёт 2:0. Это был важный момент для Фелисио, который до этого момента за 14 матчей чемпионата не смог отличиться голами, но теперь записал себе в актив первый результативный удар.

Если Яковлев отыграл весь матч, то Фелисио появился на поле на 81-й минуте, заменив российского футболиста Дениса Черышева.

„Паниониос“, несмотря на одно поражение, уверенно занимает третье место в таблице второго дивизиона Греции, отставая от лидера „АЭ Кифисия“ на восемь очков. Однако команда продолжает удерживать существенное преимущество над ближайшими преследователями, уверенно опережая „Эгалео“ на 14 очков.

„Паниониос“ уверенно закрепился среди лидеров южной зоны второго дивизиона, где пять лучших команд после следующего тура продолжат борьбу в дополнительных матчах, а победитель зоны обеспечит себе прямую путёвку в высшую лигу.