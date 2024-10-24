Футбол
24.10.2024, 06:56

„Из-за российского гражданства мои руки были связаны“. Футболист Яковлев рассказал, как вернул эстонский паспорт и засверкал в сборной

 
Иоан Яковлев
Иоан Яковлев
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Таллиннская „Левадия“ в 11-й раз завоевала титул чемпиона Эстонии, а футбольная сборная Эстонии недавно одержала важную победу над Азербайджаном в Лиге наций со счетом 3:1. Одним из главных творцов этих успехов стал 26-летний полузащитник Иоан Яковлев.

Однако всего этого могло не быть. Ведь еще не так давно у уроженца Ида-Вирумаа было российское гражданство, которое он принял, чтобы быстрее прогрессировать в футболе. Но жизнь всё расставила по своим местам.

Иоану Яковлеву в детстве был предложен непростой выбор: чтобы попасть в систему петербургского „Зенита“, ему нужно было отказаться от эстонского гражданства, полученного по рождению, и оставить только российский паспорт, который он получил от мамы. В возрасте 13 лет его семья решила, что для дальнейшего развития ему необходимо присоединиться к „Зениту“ из Санкт-Петербурга.

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