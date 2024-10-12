Кто такой Иоан Яковлев, поразивший футбольных фанатов своей скоростью? Эстонский паспорт он получил обратно только в 2022 году

Для тех, кто следит за эстонской Премиум лигой, имя Иоана Яковлева хорошо знакомо. В 2022 году он выделился в составе таллиннского „Калева“, проведя впечатляющий сезон. После этого Яковлев перешел в „Левадию“, где второй сезон подряд является ключевым игроком команды. Однако в контексте сборной Эстонии его имя звучало редко, и причиной тому был его эстонский паспорт, который он получил лишь в октябре 2022 года.