ФОТО | Урмас Рейнсалу подписал обязательство партии Isamaa об отмене автомобильного налога

"Часть населения пребывает в замешательстве: регистрационный сбор при продаже автомобиля больше, чем его рыночная стоимость. Возникла абсурдная ситуация, от ответственности за которую лидеры правящих партий пытаются уклониться. В четверг Михал заявил, что он сам был критично настроен в отношении автомобильного налога. Не нужно скромничать, господин премьер-министр! Союз автовладельцев присвоил Михалу звание врага как раз за то, что по его требованию налог был увеличен с изначально предполагаемых 120 миллионов евро до 240 миллионов евро для достижения климатических целей“, — сказал Рейнсалу.

В эту среду, 22 января, нынешняя коалиция отклонила в парламенте законопроект Isamaa об отмене автомобильного налога, что также означало бы признание недействительными уже разосланных налоговых уведомлений. Рейнсалу пообещал, что Isamaa повторно внесет этот законопроект, а также символически подписал обещание партии отменить автомобильный, если его партия придет к власти.

По словам председателя партии Isamaa, при премьер-министре Михале Эстония пережила налоговый торнадо, по сравнению с которым меркнут даже налоговые штормы последнего правительства Каи Каллас. "Если взять в целом двух премьер-министров, политика Михала-Каллас обойдется среднестатистическому эстонцу в этом году в размере одного месячного дохода“, — сказал Рейнсалу.

„Объективно говоря, правительство Михала потерпело неудачу. Той точки, к которой Каллас на посту главы правительства пришла за год, трио во главе с Михалом достигло за шесть месяцев, — добавил Рейнсалу. - Задача Isamaa — вернуть людям смелость и надежду на то, что политические перемены в Эстонии возможны“.

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