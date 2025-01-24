ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Кристина Каллас говорила на пресс-конференции о сокращении количества серых паспортов, а не о „ликвидации“ серопаспортников
В социальных сетях распространяются ложные и пропагандистские утверждения о заявлении Кристины Каллас: якобы министр образования Эстонии хочет „ликвидировать“ и „утилизировать“ всех обладателей серых паспортов, чтобы не осталось „никого лишнего“, и многое другое. Этот вопрос также активно используется российской пропагандой. Faktikontroll объясняет, как усиливается стратегический нарратив о „русофобии“.
Выступая 16 января на пресс-конференции правительства, министр образования Кристина Каллас заявила, что каждому рожденному в Эстонии ребенку, не имеющему гражданства другой страны, должен быть выдан эстонский паспорт. По ее словам, в ближайшие 10-15 лет количество серых паспортов в Эстонии должно быть сведено к нулю.
„Нам важно начать решать этот вопрос. В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством. Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии“, – сказала Каллас Rus.ERR.
После этого в местных группах социальных сетей появились посты, намеренно искажающие слова Каллас:
19 января бывший нарвский политик Геннадий Афанасьев разместил в группе Facebook „Нарвский п*****Ъ. 18+ Без цензуры“ картинку с подписью: „Кристина Каллас призывает полностью ликвидировать серопаспортников через десять лет“. Изображение сопровождается эмблемой правительства республики и текстом „Postimees, EESTI“.
В комментариях к посту Афанасьев добавил: „Проще убрать человека“ - именно об этом и говорит Постимеэс: „полностью ликвидировать серопаспортников“.
16 января Олег Беседин, нередко публикующий нарративы кремлевской пропаганды, расшерил в группе Facebook „Таллинцы“ новость Rus.ERR о предложениях Каллас, добавив:
„Министр образования и лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас внезапно решила избавить Эстонию от „серопаспортников“ методом „кнута и пряника“. Видимо, под „кнутом“ скрывается нечто вроде „отправить их на Сааремаа“ (или куда похуже), а „пряник“ — это когда тебе великодушно дают эстонский паспорт, если не взбрыкнешь. Всё ради светлого будущего Эстонии, конечно: нужны „решительные шаги“, чтобы за 10–15 лет „никого лишнего“ не осталось. Надо понимать, „временное решение“ 90-х закончилось, а теперь начинается эпоха „методичного“ принуждения к гражданству. Кто знает, может быть, завтра для этого и лагерь построят? Ведь главное — „никаких дырок“ в законе, и чтобы все были „правильными“ гражданами“.
Под постом комментарии (орфография и пунктуация сохранены): „Интересно посмотреть как будет выглядеть „ликвидация““; „Эта каллас каким образом будет действовать? Выберет латышский вариант - депортацию в Россию? Или готова, раз кидается громкими словами о ликвидации, использовать сразу немецкий вариант середины прошлого века?“ и т.д.
„Физически истреблять русских будут?“ - спросил пользователь Zheka.
На заявление Каллас отреагировали и российские пропагандистские порталы. Все написали об этом 17 января.
Например, портал Baltnews, находящийся под санкциями, написал: „Неграждане как триггер: что возмущает Минобразования Эстонии (...) Министр образования Эстонии призвала как можно скорее „утилизировать“ лиц, которые в стране имеют статус негражданина“.
В тот же день сайт Mk.ru: „Министр образования призвала упразднить в Эстонии институт „негров“ за 10 лет“, добавив: „На местном сленге категорию жителей без гражданства называют „неграми“, намекая на дискриминационный характер этого закона“.
Портал „Взгляд“ процитировал Каллас и добавил: „Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии готовят надсмотрщика для русских жителей, чтобы контролировать их лояльность к государству, а также ожидают ножа в спину от них из-за напряженной политической обстановки. Идея воссоединения с Россией ранее вызывала политическую бурю в Эстонии“.
Пропагандист с российского телевидения Сергей Мардан написал в Telegram: „Коллеги Каллас по правительству с надеждой отмечают, что половина эстонских „негров“ - это люди старше 60 лет. Скоро все они вымрут, и в Эстонии останутся только расово чистые эстонцы и переработанные по местным лекалам русские. Хотя последних, конечно, лучше просто депортировать“.
17 января Rus.Postimees опубликовал новость: „Кристина Каллас призывает полностью ликвидировать серые паспорта через десять лет“.
Ни в заголовке, ни в тексте новости Postimees нет упоминания о „полной ликвидации“ обладателей серых паспортов. Поэтому сообщение Афанасьева вводит в заблуждение, создавая впечатление, что это заголовок в Postimees.
„Кристина Каллас уверена, что всем детям, которые рождаются в Эстонии и не имеют гражданства других стран, нужно выдавать паспорта Эстонии. При этом министр призвала лиц в возрасте 30-40 лет выполнить необходимые условия для получения эстонских паспортов, а с теми, кому за 60, правительству нужно работать отдельно“, - писал Postimees.
Новости Postimees и ERR подробно цитируют сказанное на пресс-конференции, а также дополнительные комментарии членов правительства. Разногласия членов правительства также подчеркиваются. Ни разу не было сказано о „ликвидации“, „депортации“ или „утилизации“ людей.
В настоящее время обсуждается вопрос о сокращении категории обладателей серых паспортов до нуля. По словам Каллас, приоритетом правительства является обеспечение того, чтобы владельцы серых паспортов получили эстонское гражданство в ближайшем будущем.