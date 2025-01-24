ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Кристина Каллас говорила на пресс-конференции о сокращении количества серых паспортов, а не о „ликвидации“ серопаспортников

Выступая 16 января на пресс-конференции правительства, министр образования Кристина Каллас заявила, что каждому рожденному в Эстонии ребенку, не имеющему гражданства другой страны, должен быть выдан эстонский паспорт. По ее словам, в ближайшие 10-15 лет количество серых паспортов в Эстонии должно быть сведено к нулю.

„Нам важно начать решать этот вопрос. В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством. Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии“, – сказала Каллас Rus.ERR.

После этого в местных группах социальных сетей появились посты, намеренно искажающие слова Каллас:

19 января бывший нарвский политик Геннадий Афанасьев разместил в группе Facebook „Нарвский п*****Ъ. 18+ Без цензуры“ картинку с подписью: „Кристина Каллас призывает полностью ликвидировать серопаспортников через десять лет“. Изображение сопровождается эмблемой правительства республики и текстом „Postimees, EESTI“.

В комментариях к посту Афанасьев добавил: „Проще убрать человека“ - именно об этом и говорит Постимеэс: „полностью ликвидировать серопаспортников“.

16 января Олег Беседин, нередко публикующий нарративы кремлевской пропаганды, расшерил в группе Facebook „Таллинцы“ новость Rus.ERR о предложениях Каллас, добавив: