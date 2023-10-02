ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Нет, эта книга не является обязательной в детских садах Эстонии

Первая фотография из детской книги появилась в Facebook 21 сентября. “С нового года эти книги будут использовать в детских садах“, - написано в посте.

Фотография быстро стала вирусной. „Деградация идет полным ходом, и кто виноват? Наверное, К... или КК... Новые средства обучения для детского сада“, - написал другой комментатор.

Среди прочих, той же фотографией в своем Telegram-канале поделился представитель российской государственной пропагандистской организации „Россия сегодня“ Алексей Стефанов. „Эстонцы решили просветить малышей. Но как?! Думал, что ничему уже не удивлюсь после пособий по секспросвету в школах Латвии, начиная с 4-го класса , со всей этой извращённой гомосятиной. Но пришли новости из Эстонии. Тут обошлось без ЛГБТ-вщины. Но! Вот эта картинка на фото - новое пособие для детского сада!“, - пишет Стефанов.

По данным TGStat, только в Telegram посты на эту тему получили почти полмиллиона просмотров.

Факты В постах фигурируют фото детской книги норвежской писательницы Анны Фиске «Как завести ребенка“, эстонский перевод которой этим летом появился в книжных магазинах Эстонии.

Книга не входит в государственную учебную программу дошкольных учреждений. Государственная учебная программа не касается полового воспитания.

Министерство образования и науки подтверждает, что в учебной программе нет обязательных учебных материалов.

Книга доступна в книжных магазинах. Каждое учебное заведение имеет возможность купить книгу и использовать ее при желании.

На сайтах книжных магазинов есть рекламный текст с рекомендациями экспертов. Это не значит, что детские сады должны пользоваться книгой.

Отдел фактчекинга спросил автора оригинального поста, где была сделана фотография. В книжном магазине, в детском саду, где-нибудь еще? Ответ не прояснил ситуацию: „Я не знаю, где сделан снимок. Но его сделала работница детского сада. Я не знаю ее лично. Не надо спрашивать, какой работник и из какого детского сада, не буду уточнять, чтобы не беспокоить человека“.

По комментариям к постам видно, что люди растеряны и думают, что эта книга — часть государственной учебной программы детского сада. Считается, что детские сады обязаны использовать книгу, и спрашивают, имеют ли учителя право отказаться.

По словам Майлы Раяметса, руководителя отдела дошкольного образования Министерства образования и науки, половое воспитание не включено в государственную учебную программу дошкольных учреждений. “Однако в учебной программе предусмотрены общие навыки детей, которые должны поддерживать и детские сады, и дошкольные учреждения“, - сказала она.