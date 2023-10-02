ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Нет, эта книга не является обязательной в детских садах Эстонии
Фото из детской книги „Как завести ребенка?“ массово распространяется в социальных сетях. Многие делают репосты, ошибочно утверждая, что эстонские детские сады должны с нового года использовать книгу как часть обязательной учебной программы. На самом деле, в детских садах ею можно пользоваться, как и любой другой книгой, но никого не обязывают это делать, - пишет отдел фактчекинга Eesti Päevaleht.
Первая фотография из детской книги появилась в Facebook 21 сентября. “С нового года эти книги будут использовать в детских садах“, - написано в посте.
Фотография быстро стала вирусной. „Деградация идет полным ходом, и кто виноват? Наверное, К... или КК... Новые средства обучения для детского сада“, - написал другой комментатор.
Среди прочих, той же фотографией в своем Telegram-канале поделился представитель российской государственной пропагандистской организации „Россия сегодня“ Алексей Стефанов. „Эстонцы решили просветить малышей. Но как?! Думал, что ничему уже не удивлюсь после пособий по секспросвету в школах Латвии, начиная с 4-го класса, со всей этой извращённой гомосятиной. Но пришли новости из Эстонии. Тут обошлось без ЛГБТ-вщины. Но! Вот эта картинка на фото - новое пособие для детского сада!“, - пишет Стефанов.
По данным TGStat, только в Telegram посты на эту тему получили почти полмиллиона просмотров.
Отдел фактчекинга спросил автора оригинального поста, где была сделана фотография. В книжном магазине, в детском саду, где-нибудь еще? Ответ не прояснил ситуацию: „Я не знаю, где сделан снимок. Но его сделала работница детского сада. Я не знаю ее лично. Не надо спрашивать, какой работник и из какого детского сада, не буду уточнять, чтобы не беспокоить человека“.
По комментариям к постам видно, что люди растеряны и думают, что эта книга — часть государственной учебной программы детского сада. Считается, что детские сады обязаны использовать книгу, и спрашивают, имеют ли учителя право отказаться.
По словам Майлы Раяметса, руководителя отдела дошкольного образования Министерства образования и науки, половое воспитание не включено в государственную учебную программу дошкольных учреждений. “Однако в учебной программе предусмотрены общие навыки детей, которые должны поддерживать и детские сады, и дошкольные учреждения“, - сказала она.
„Чтобы дети могли распознавать ненадлежащее сексуальное поведение, обязанность как родителей, так и всех сотрудников образовательных учреждений решать вопросы здоровья в соответствии с возрастом. Няни и воспитатели детских садов должны уметь заранее выявлять проблемы, связанные с безопасностью и сексуальным поведением ребенка, и иметь смелость сообщать о них. Детям необходимо развивать сознательность и готовность защитить себя от потенциального сексуального насилия “, — пояснила Раяметс.
„Что касается материала, о котором вы упомянули, то мы подтверждаем, что в учебной программе нет такого обязательного учебного материала“, - добавила Раяметс.
Таким образом, государство никоим образом не одобрило книгу и не включило ее в общегосударственную программу дошкольных учреждений.
В трех таллиннских детских садах отделу фактчекинга сообщили, что у них нет такой книги и что никто „сверху“ не говорит, какие книги должны использовать детские сады при обучении.
В некоторых сообщениях ошибочно использовалась цитата педагога сексуального образования Риты Холм, которая была добавлена на сайты книжных магазинов в качестве рекламного текста.
„Незаменимое пособие для проведения сексуального воспитания дома, в детском саду и школе. Книга, которая могла бы быть на книжной полке в каждом доме“, — написал о книге Холм.
Однако это не означает, что книга обязательна или напрямую предназначена для детских садов. Это мнение и рекомендация.
„Это было всего лишь предложение. Для сравнения, когда рекламируют новое моющее средство, часто говорят, что это незаменимое моющее средство, которое должно быть в каждом доме. Это не значит, что каждый обязан это средство купить . Или что это будет каким-то образом обязательным“, — пояснила Холм.
„Незаменима в том смысле, что книга рассказывает правильно, подробно и так, чтобы ребенок мог понять, откуда берутся дети. В наши дни мы не говорим, что детей приносит аист или находят в капусте. Потому что это вопрос, который дети могут задать в любой момент и родители очень часто не знают, как на него ответить, теряются. Но очень легко эти вещи объяснить ребенку с помощью книги“, — добавила Холм.
Таким образом, детская книга Анны Фиске „Как завести ребенка“ не входит в программу детских садов в Эстонии. Половое воспитание не входит в государственную учебную программу дошкольных учреждений. Книга доступна в книжных магазинах, и каждое учебное заведение имеет возможность воспользоваться ею при желании.
Итог: Неправда