ПРОВЕРКА ФАКТОВ | „Проявления фашизма“? Нет, Олега Беседина вывели с соревнований дронов, потому что он нарушил правила Кайтселийта

„Я, как и многие другие, решил посетить это мероприятие и снять репортаж о соревнованиях. [...] Нигде не было указано, что съёмка запрещена, так что я был уверен, что смогу свободно делать свою работу. Однако, когда я достал камеру, ко мне подошла женщина в камуфляже и спросила, какое медиа я представляю. Услышав мой ответ, что я представляю русскоязычный телеканал TVN, она строго запретила мне снимать сюжет и даже доставать камеру. Я заметил, что журналисты из Финляндии и Эстонии свободно снимали все происходящее,“ - написал Олег Беседин 3 августа в группе „Таллиннцы“.

Затем Беседин рассказал, что общался с людьми на мероприятии на русском языке и фотографировал на телефон, так как это было менее заметно. По словам Беседина, к нему подошел человек в камуфляже и сказал, „что русским здесь не место“, после чего он выгнал Беседина и еще одного человека с мероприятия.

„Что это было? Мы вместе жили 34 года в Эстонии. Откуда эта ненависть к русскоговорящим? [...] Неужели теперь каждый будет судим по языку, на котором он говорит?“ - написал Беседин.

Нарратив о том, что журналиста прогнали с мероприятия из-за его языка и ненависти организаторов к русскоговорящим, Беседин также распространил в комментариях к посту. „А то что произошло со мной, я не мог утереться и промолчать. Это проявления фашизма. Сегодня меня попросили уйти с мероприятия, а завтра может быть вас поставят к стенке“, - прокомментировал Беседин.

По данным Facebook, посты Олега Беседина набрали 79 репостов.

Факты Олег Беседин, представлявший телеканал TVN, принял участие в мероприятии без необходимой аккредитации. Другими словами, у него не было официального разрешения на съемку, и его попросили покинуть мероприятие.

Стрельбище Мяннику, территория Кайтселийта, не является общественной открытой территорией. По словам представителя Кайтселийта, Беседин нарушил правила мероприятия, снимая объекты, которые не разрешено снимать.

Это не „проявление фашизма“, а правила Кайтселийта, которые распространяются на всех.

„Сообщение Беседина соответствует действительности только в том смысле, что он действительно был замечен организаторами соревнований дронов на территории Кайтселийта, которая не является общественным пространством“, - прокомментировал для Faktikontroll специалист отдела стратегических коммуникаций Кайтселийта Неэме Брус.