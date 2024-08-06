ПРОВЕРКА ФАКТОВ | „Проявления фашизма“? Нет, Олега Беседина вывели с соревнований дронов, потому что он нарушил правила Кайтселийта
В субботу, 3 августа, на полигоне Кайтселийта в Мяннику состоялись соревнования дронов, организованные Estonian Drone Rally League. Вечером того же дня в группе Facebook „Таллиннцы“ с 56 000 подписчиков появилось сообщение Олега Беседина о том, что его прогнали с мероприятия, потому что он представлял русскоязычный телеканал и говорил на русском языке. На самом деле у него не было аккредитации на съемку мероприятия и он нарушил правила Кайтселийта.
„Я, как и многие другие, решил посетить это мероприятие и снять репортаж о соревнованиях. [...] Нигде не было указано, что съёмка запрещена, так что я был уверен, что смогу свободно делать свою работу. Однако, когда я достал камеру, ко мне подошла женщина в камуфляже и спросила, какое медиа я представляю. Услышав мой ответ, что я представляю русскоязычный телеканал TVN, она строго запретила мне снимать сюжет и даже доставать камеру. Я заметил, что журналисты из Финляндии и Эстонии свободно снимали все происходящее,“ - написал Олег Беседин 3 августа в группе „Таллиннцы“.
Затем Беседин рассказал, что общался с людьми на мероприятии на русском языке и фотографировал на телефон, так как это было менее заметно. По словам Беседина, к нему подошел человек в камуфляже и сказал, „что русским здесь не место“, после чего он выгнал Беседина и еще одного человека с мероприятия.
„Что это было? Мы вместе жили 34 года в Эстонии. Откуда эта ненависть к русскоговорящим? [...] Неужели теперь каждый будет судим по языку, на котором он говорит?“ - написал Беседин.
Нарратив о том, что журналиста прогнали с мероприятия из-за его языка и ненависти организаторов к русскоговорящим, Беседин также распространил в комментариях к посту. „А то что произошло со мной, я не мог утереться и промолчать. Это проявления фашизма. Сегодня меня попросили уйти с мероприятия, а завтра может быть вас поставят к стенке“, - прокомментировал Беседин.
По данным Facebook, посты Олега Беседина набрали 79 репостов.
„Сообщение Беседина соответствует действительности только в том смысле, что он действительно был замечен организаторами соревнований дронов на территории Кайтселийта, которая не является общественным пространством“, - прокомментировал для Faktikontroll специалист отдела стратегических коммуникаций Кайтселийта Неэме Брус.
Соревнования дронов 3 августа проходили на территории Кайтселийта на стрельбище Мяннику, которое не является общественной территорией. Для того, чтобы СМИ могли освещать мероприятие на территории Кайтселийта, их представителю необходима аккредитация, то есть разрешение организаторов.
„Объекты Сил обороны и Кайтселийта - это закрытые территории, где журналисты заранее заявляют о своем визите и передвигаются в сопровождении и при поддержке пресс-атташе. Так устроено во всех демократических армиях, в НАТО есть стандарт в отношении таких правил“, - пояснил Брус.
По словам Бруса, Беседин проник на закрытую территорию без регистрации и без разрешения, за что его и вывели с территории. Представитель Кайтселийта объясняет, что Беседин также начал снимать объекты, съемка которых запрещена. Такие объекты помечены соответствующим образом.
К тому же запрещено находиться на охраняемом объекте, находящемся во владении Кайтселийта, без разрешения Кайтселийта. Закон о Кайтселийте гласит, что формирование имеет право вывести с территории лицо, „которое без разрешения проникло на охраняемый объект; находится там без соответствующего разрешения или иного законного основания, подвергает опасности охраняемый объект, хранящееся там имущество или находящихся там лиц“.
Закон также предусматривает, что „остановленное или задержанное лицо, которое не подозревается в совершении правонарушения, должно быть сопровождено с объекта наблюдения“. Поэтому Кайтселийт имел право увести Беседина со своей территории.
„Никто не отстранял его от соревнований из-за того, что он - русскоязычный, поэтому все провокационные разговоры в посте Беседина - чистая ложь“, - добавил Брус.
Беседин помогал российским телеканалам в их пропагандистской работе в Эстонии. Например, он неоднократно работал оператором на телеканале „Звезда“, финансируемом Министерством обороны РФ, помогал российским телеканалам находить местные контакты и организовывать логистику, выступал на балтийском пропагандистском канале „Baltija“ и т. д.
Тем не менее Беседин был давним партнером, например, муниципалитетов Таллинна и Маарду, даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Беседин неоднократно упоминается в ежегодниках КаПо.
Вердикт: ложь. Олег Беседин был отстранен от соревнований дронов 3 августа, потому что мероприятие проходило на закрытой территории Кайтселийта, а у него не было необходимой аккредитации. Также он снимал объекты, которые запрещено снимать. Причина не связана с русским языком или русскоязычным телеканалом.