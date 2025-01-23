Кристина Каллас: переход на эстонский язык начался очень хорошо

„С начала перехода прошло четыре месяца, впереди еще пять с половиной лет до полной интеграции эстоноязычной и русскоязычной учебных систем. Переход на эстонский язык начался очень хорошо. Несмотря на то, что в августе перед самым переходом были опасения, что какой-то класс не получит себе говорящего по-эстонски учителя, такого не произошло. Руководители и содержатели школ очень ответственно подошли к своей работе. На сегодняшний момент можем констатировать, что почти во всех классах есть учителя, которые владеют эстонским языком“, — заявила Каллас. „Почти“ потому, что, как пояснила министр, в нескольких нарвских детских садах, где имеются группы для детей с особыми потребностями, некоторые учителя не имеют необходимой категории, хоть и работают на эстонском языке. Речь идет о 10 сотрудниках. Северо-Восток, отмечает Каллас, всегда был в фокусе. Начиная с 1 сентября 2023 года, когда работающим в Ида-Вирумаа учителям добавили к зарплате коэффициент, в регион приехало работать около 500 новых учителей. Хоть среди них были и учителя из других уездов, подавляющее большинство этих людей решили перейти в сферу образования из других секторов, что, по словам Каллас, также позитивно.