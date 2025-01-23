Кристина Каллас: переход на эстонский язык начался очень хорошо(2)
На сегодняшнем заседании кабинета министров министр образования и науки Кристина Каллас дала своим коллегам по правительству обзор того, как проходит переход на эстонский язык обучения в образовательных учреждениях страны. Как отметила министр на состоявшейся после заседания пресс-конференции, первые месяцы перехода начались очень хорошо.
„С начала перехода прошло четыре месяца, впереди еще пять с половиной лет до полной интеграции эстоноязычной и русскоязычной учебных систем. Переход на эстонский язык начался очень хорошо. Несмотря на то, что в августе перед самым переходом были опасения, что какой-то класс не получит себе говорящего по-эстонски учителя, такого не произошло. Руководители и содержатели школ очень ответственно подошли к своей работе. На сегодняшний момент можем констатировать, что почти во всех классах есть учителя, которые владеют эстонским языком“, — заявила Каллас. „Почти“ потому, что, как пояснила министр, в нескольких нарвских детских садах, где имеются группы для детей с особыми потребностями, некоторые учителя не имеют необходимой категории, хоть и работают на эстонском языке. Речь идет о 10 сотрудниках. Северо-Восток, отмечает Каллас, всегда был в фокусе. Начиная с 1 сентября 2023 года, когда работающим в Ида-Вирумаа учителям добавили к зарплате коэффициент, в регион приехало работать около 500 новых учителей. Хоть среди них были и учителя из других уездов, подавляющее большинство этих людей решили перейти в сферу образования из других секторов, что, по словам Каллас, также позитивно.
„Переход продолжается. 1 августа этого года наступает срок для тех учителей, которые получили т.н. отсрочку на один год для обучения эстонскому языку. На сегодняшний день в Эстонии насчитывается 261 учитель, которые преподает на русском языке и, вероятно, продолжит на нем преподавать. Эти учителя тоже должны довести свои языковые навыки до уровня B2“, — сообщила министр.
Она отметила, что 1 сентября 2025 новые 1-е и 4-е классы перейдут на обучение на эстонском языке, что создаст дополнительную потребность в учителях с уровнем владения языком С1.
„Сейчас в школах насчитывается 285 учителей, у которых пока нет уровня С1, но которым, вероятно, придется в ближайшее время его получить, чтобы продолжить преподавать на эстонском. Таким образом, в школах сейчас в общей сложности около 500 с лишним учителей, не соответствующих языковым требованиям. Они должны довести свои знания до необходимого уровня к августу“, — напомнила Каллас.