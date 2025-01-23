Жители Эстонии продолжают менять русские фамилии на эстонские. Причина – война в Украине, но не только(11)
После 24 февраля 2022 года жители Латвии начали активно менять русские фамилии на латышские. Эстонию процесс изменения фамилий также не обошёл стороной, и война в Украине стала одной из причин для таких решений.
Советник отдела по вопросам народонаселения Министерства внутренних дел Ульви Клаар сообщила RusDelfi, что война в Украине стала одной из причин изменения фамилий в Эстонии.
„Некоторые люди не хотят носить русскую фамилию из-за событий в Украине. Отказ от славянской фамилии связывают и с желанием интегрироваться в эстонское общество. Однако эта причина существовала и до войны в Украине“, – поясняет Клаар.
При этом она отмечает, что при смене фамилии не ведется отдельный учет того, сколько среди заявителей носителей славянских фамилий. В среднем за год имя-фамилию меняют примерно 2000 человек.
„Однако можно отметить, что от славянских фамилий отказываются по самым разным причинам, и новые фамилии выбираются тоже различными способами, – продолжает Клаар. – Одной из тенденций стало то, что носители славянских фамилий выбирают эстонские фамилии своих бабушек, дедушек или прадедов“.
По словам специалиста, заявителям никогда не отказывали в смене имени только потому, что человек хочет отказаться от славянской фамилии. Бывают случаи, когда человек хочет сменить эстонскую фамилию на славянскую, а также сменить одну славянскую фамилию на другую.
В качестве новой фамилии можно выбрать фамилию родителя, бабушки или дедушки, прабабушки или прадедушки, супруга или зарегистрированного сожителя – в таких случаях не требуется обосновывать заявление, и новая фамилия предоставляется, если подтверждено право на ее использование.
По желанию лица также можно выбрать так называемую произвольную фамилию. В этом случае необходимо указать в заявлении вескую причину для изменения фамилии, и при рассмотрении заявления все важные обстоятельства будут приняты во внимание. Произвольная фамилия может быть как уже существующей, так и придуманной. Однако закон накладывает ряд ограничений на такие фамилии. Произвольные фамилии в Эстонии должны соответствовать правилам эстонского языка и могут использоваться только если их носят от 20 до 500 человек, зарегистрированных в регистре народонаселения. Если у заявителя есть личная связь с другой национальностью и он желает получить имя или фамилию, соответствующие этой национальности, требование об эстонском языке не применяется.
Изменение фамилии стоит 150 евро. Если меняются и имя, и фамилия, пошлина составляет 300 евро. Срок рассмотрения зависит от ситуации: если фамилия уже есть в регистре (например, фамилия родителя), решение будет быстрым, а если фамилия выбирается новая, процесс может занять несколько месяцев.
Также любопытно, что по данным Департамента статистики, на 1 января 2025 года самой распространенной мужской фамилией в Эстонии является Иванов – ее носят 2497 человек, большинство из которых живут в Ида-Вирумаа. На втором месте – фамилия Тамм, обладателями которой являются 2452 человека. Чаще всего это жители Валгамаа.
Среди женских фамилий ситуация обратная: Тамм занимает первое место с 2719 носительницами, а Иванова находится на втором месте – ее носят 2622 женщины. География остаётся той же: Иванова встречается чаще в Ида-Вирумаа, а Тамм – в Валгамаа.