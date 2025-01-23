Жители Эстонии продолжают менять русские фамилии на эстонские. Причина – война в Украине, но не только

Советник отдела по вопросам народонаселения Министерства внутренних дел Ульви Клаар сообщила RusDelfi, что война в Украине стала одной из причин изменения фамилий в Эстонии.

„Некоторые люди не хотят носить русскую фамилию из-за событий в Украине. Отказ от славянской фамилии связывают и с желанием интегрироваться в эстонское общество. Однако эта причина существовала и до войны в Украине“, – поясняет Клаар.

При этом она отмечает, что при смене фамилии не ведется отдельный учет того, сколько среди заявителей носителей славянских фамилий. В среднем за год имя-фамилию меняют примерно 2000 человек.

„Однако можно отметить, что от славянских фамилий отказываются по самым разным причинам, и новые фамилии выбираются тоже различными способами, – продолжает Клаар. – Одной из тенденций стало то, что носители славянских фамилий выбирают эстонские фамилии своих бабушек, дедушек или прадедов“.

По словам специалиста, заявителям никогда не отказывали в смене имени только потому, что человек хочет отказаться от славянской фамилии. Бывают случаи, когда человек хочет сменить эстонскую фамилию на славянскую, а также сменить одну славянскую фамилию на другую.

В качестве новой фамилии можно выбрать фамилию родителя, бабушки или дедушки, прабабушки или прадедушки, супруга или зарегистрированного сожителя – в таких случаях не требуется обосновывать заявление, и новая фамилия предоставляется, если подтверждено право на ее использование.