16.01.2025, 10:11
Был Путинс, стал Роде. Жители Латвии по-прежнему отказываются от славянских фамилий
ФОТО: | Delfi Meedia
Сразу после 24 февраля 2022 года жители Латвии начали активно менять русские фамилии на латышские. Это продолжается до сих пор - пусть и не с такой интенсивностью, как раньше. Самые распространенные причины смены фамилии - проблемы с интеграцией в общество, семейные конфликты и опасения по поводу того, что подумают о русской фамилии иностранные коллеги. Кроме того, война в Украине стала для многих людей стимулом вернуть себе старые родовые фамилии, пишет Delfi.lv.
Как рассказала Delfi директор департамента записи гражданского состояния Министерства юстиции Солвита Саукума-Лаймере, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года среди жителей Латвии возникла выраженная тенденция менять свои славянские фамилии.
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