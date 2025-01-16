Был Путинс, стал Роде. Жители Латвии по-прежнему отказываются от славянских фамилий

„Закон предусматривает несколько правовых оснований, когда человек может изменить свою фамилию. Человек может получить свою родовую фамилию по восходящей линии. Он может получить фамилию своего отца, матери или супруга, и в таких случаях ничего больше объяснять не надо. Но есть и еще одно основание, позволяющее менять фамилию - когда фамилия затрудняет интеграцию в общество. В таких случаях есть возможность получить фамилию, которой в семье никогда не было“, - говорит Саукума-Лаймере.