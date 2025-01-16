За рубежом
16.01.2025, 10:11

Был Путинс, стал Роде. Жители Латвии по-прежнему отказываются от славянских фамилий

 
Виестурс Радовицс
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Виестурс Радовицс | Delfi Meedia

Сразу после 24 февраля 2022 года жители Латвии начали активно менять русские фамилии на латышские. Это продолжается до сих пор - пусть и не с такой интенсивностью, как раньше. Самые распространенные причины смены фамилии - проблемы с интеграцией в общество, семейные конфликты и опасения по поводу того, что подумают о русской фамилии иностранные коллеги. Кроме того, война в Украине стала для многих людей стимулом вернуть себе старые родовые фамилии, пишет Delfi.lv.

Как рассказала Delfi директор департамента записи гражданского состояния Министерства юстиции Солвита Саукума-Лаймере, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года среди жителей Латвии возникла выраженная тенденция менять свои славянские фамилии.

„Закон предусматривает несколько правовых оснований, когда человек может изменить свою фамилию. Человек может получить свою родовую фамилию по восходящей линии. Он может получить фамилию своего отца, матери или супруга, и в таких случаях ничего больше объяснять не надо. Но есть и еще одно основание, позволяющее менять фамилию - когда фамилия затрудняет интеграцию в общество. В таких случаях есть возможность получить фамилию, которой в семье никогда не было“, - говорит Саукума-Лаймере.

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