ЧП и криминал
21.01.2025, 16:51

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в субботу 14-летней девушки

 
RusDelfi
Неле-Лийс
Неле-Лийс
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Неле-Лийс, которая пропала в субботу, 18 января.

Последний раз ее видели дома в Пылва в субботу, затем она ушла неизвестном направлении. Неле-Лийс должна была вернуться на следующий день, 19 января в учебный центр Эмайыэ (Марьямааская образовательная коллегия), но туда она не явилась. До сих пор местонахождение девушки неизвестно.

По данным полиции, Неле-Лийс может находиться в Валга, но не исключаются и другие регионы.

Полиция просит всех, кто видел Неле-Лийс или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

  • Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

  • Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

  • Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.

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RusDelfi
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