Кая Каллас отреагировала на приговор адвокатам Алексея Навального

„Сначала они пришли за Алексеем Навальным. Теперь они пришли за его адвокатами, приговорив их к годам лишения свободы в колонии“, - написала Кая Каллас в социальных сетях.

„Беспощадное подавление политической оппозиции и преследование политзаключенных в России - это ужасно и не должно быть терпимым“, - добавила Каллас.

В конце прошлой неделе российский суд приговорил Вадима Кобзева к пяти с половиной, Алексея Липцера – к пяти и Игоря Сергунина – к трем с половиной годам лишения свободы.

Петушинский суд Владимирской области приговорил трех бывших адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — приговорили к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии по делу об участии в „экстремистском сообществе“ (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Об этом сообщает Meduza со ссылкой на „Медиазону“.

Вадима Кобзева приговорили к пяти с половиной годам колонии, Алексея Липцера — к пяти годам, Игоря Сергунина — к трем с половиной годам.

Им также запретили в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

Процесс проходил в закрытом режиме, прения в Петушинском районном суде Владимирской области завершились 24 декабря. 10 января адвокаты выступили с последним словом.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года — с того времени они находятся в СИЗО. По версии следствия, адвокаты Навального, „используя свой статус“, передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они „обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества“. Таким „сообществом“ власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.

По делу об участии в „экстремистском сообществе“ проходят еще двое адвокатов Навального — Ольга Михайлова и Александр Федулов. Они арестованы заочно, так как ранее покинули Россию. Все пятеро адвокатов внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.