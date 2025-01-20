Эстония отказала в международной защите гражданке РФ, приехавшей из Украины. Она оспорила это в суде

Потрясенная решением Ольга с помощью адвоката Эстонского центра по правам человека Ульяны Пономаревой решила пойти против силовиков и оспорить их решение в суде. Прошел год, PPA проиграл два суда, и Ольга надеется, что ее мытарства закончились. Хотя в этой истории остаются нюансы.

Напомним, как все начиналось: в начале января 2024 года психотерапевту Ольге Зайцевой, работавшей в Таллинне в центре помощи украинским военным беженцам, пришел отказ от Департамента полиции и погранохраны в предоставлении международной защиты, о которой женщина, приехавшая сюда после начала войны в Украине и получившая первичную защиту, ходатайствовала летом.

За три года до войны бывшая москвичка Ольга Зайцева, психотерапевт и бизнесвумен, продала российскую недвижимость и уехала жить в… Бучу. Теперь этот город под Киевом известен всему миру из-за жутких событий, развернувшихся во время полномасштабного вторжения России в Украину. А тогда Ольга была очарована городом, и планировала свою жизнь именно там, в уютной квартирке с мурлыкающей вечерами под боком кошкой по имени Рыся (дети Ольги уже выросли и жили отдельно).

Но все это закончится в один миг - 24 февраля 2022 года. Дома у Ольги больше не станет. Не станет и кошки Рыси, которая погибнет в той самой квартире в Буче. Умрет от жажды, когда в доме не останется воды, свернувшись клубочком в раковине, возле крана, из которого не упало ни капли. Умрет за несколько дней до того, как ее спасение станет хоть в какой-то степени возможным. А ее хозяйка Ольга окажется в Эстонии, где сначала ей предоставят защиту, но позже найдут, что сделали это по ошибке, и теперь женщина обязана покинуть страну в течение месяца. Как же российской гражданке удалось выиграть суды у Департамента полиции и погранохраны?

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