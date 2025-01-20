Эстония отказала в международной защите гражданке РФ, приехавшей из Украины. Она оспорила это в суде

Историю Ольги Зайцевой, гражданки России, которая перед войной жила в печально известной Буче, а затем испытала все ужасы российского вторжения - от разрушенной квартиры до смерти любимой кошки, запертой в зоне жесточайших военных действий, RusDelfi рассказывал ровно год назад. Тогда женщина получила от Департамента полиции и погранохраны (PPA) жесткое решение: отказ в международной защите и принудительный выезд из Эстонии в течение месяца в страну гражданства с запретом на въезд в страны Шенгенской зоны.
Потрясенная решением Ольга с помощью адвоката Эстонского центра по правам человека Ульяны Пономаревой решила пойти против силовиков и оспорить их решение в суде. Прошел год, PPA проиграл два суда, и Ольга надеется, что ее мытарства закончились. Хотя в этой истории остаются нюансы.
Напомним, как все начиналось: в начале января 2024 года психотерапевту Ольге Зайцевой, работавшей в Таллинне в центре помощи украинским военным беженцам, пришел отказ от Департамента полиции и погранохраны в предоставлении международной защиты, о которой женщина, приехавшая сюда после начала войны в Украине и получившая первичную защиту, ходатайствовала летом.
За три года до войны бывшая москвичка Ольга Зайцева, психотерапевт и бизнесвумен, продала российскую недвижимость и уехала жить в… Бучу. Теперь этот город под Киевом известен всему миру из-за жутких событий, развернувшихся во время полномасштабного вторжения России в Украину. А тогда Ольга была очарована городом, и планировала свою жизнь именно там, в уютной квартирке с мурлыкающей вечерами под боком кошкой по имени Рыся (дети Ольги уже выросли и жили отдельно).