„Пострадала как украинка, отвечаю как русская“. Гражданке РФ, оказывающей психологическую помощь беженцам в Таллинне, Эстония отказала в международной защите

В начале января психотерапевту Ольга Зайцева, работавшая в Таллинне в центре помощи украинским военным беженцам, от Департамента полиции и погранохраны получила отказ в предоставлении международной защиты, о котором женщина, приехавшая сюда после начала войны в Украине и получившая первичную защиту, ходатайствовала летом. Теперь Ольге необходимо покинуть Эстонию в течение 30 дней. Потому что она - гражданка России.
За три года до войны москвичка Ольга Зайцева, психотерапевт и бизнесвумен, продает недвижимость в России и уезжает жить в… Бучу. Теперь этот город под Киевом известен всему миру, благодаря жутким событиям, развернувшимся во время полномасштабного вторжения России в Украину.
А тогда, на исходе 2019 года когда Ольга решила круто поменять свою жизнь, связав ее с Украиной, она пишет на своей страничке в Фэйсбуке: „ Украина, Киевская область, Буча. 31 декабрь 2019 г. Что у вас нового? - Новый Год! В новой квартире, новом городе, новой стране. Справа съедобная живая ёлочка с божественным запахом хвои, имбирного печенья и мандаринов. Слева ластится и мурлычет с плюшевой шерсткой Рыся. Мне тепло, радостно и спокойно“.