„Пострадала как украинка, отвечаю как русская“. Гражданке РФ, оказывающей психологическую помощь беженцам в Таллинне, Эстония отказала в международной защите

За три года до войны москвичка Ольга Зайцева, психотерапевт и бизнесвумен, продает недвижимость в России и уезжает жить в… Бучу. Теперь этот город под Киевом известен всему миру, благодаря жутким событиям, развернувшимся во время полномасштабного вторжения России в Украину.

А тогда, на исходе 2019 года когда Ольга решила круто поменять свою жизнь, связав ее с Украиной, она пишет на своей страничке в Фэйсбуке: „ Украина, Киевская область, Буча. 31 декабрь 2019 г. Что у вас нового? - Новый Год! В новой квартире, новом городе, новой стране. Справа съедобная живая ёлочка с божественным запахом хвои, имбирного печенья и мандаринов. Слева ластится и мурлычет с плюшевой шерсткой Рыся. Мне тепло, радостно и спокойно“.

Но все это закончится в один миг - 24 февраля 2022 года. Дома у Ольги больше не станет. Не станет и кошки Рыси, которая погибнет в той самой квартире в Буче. Умрет от жажды, когда в доме не останется воды, свернувшись клубочком в раковине, открыв кран, из которого не упало не капли. Умрет за несколько дней до того, как ее спасение станет хоть в какой-то степени возможным. А ее хозяйка Ольга окажется в Эстонии, где сначала ей предоставили защиту, но позже нашли, что сделали это по ошибке, и теперь женщина обязана покинуть страну в течение месяца.