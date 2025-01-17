Госсуд Эстонии: авиакомпания обязана предлагать в качестве замены рейсы других перевозчиков

В суд обратились пассажиры, чей рейс был отменен в июле 2023 года из-за общенациональной забастовки работников аэропортов Италии. Авиакомпания Ryanair предложила им альтернативный рейс, который должен был состояться через неделю после первоначально запланированного времени.

По оценке пассажиров, условия предлагаемого рейса были неразумными и несопоставимыми с условиями их первоначального рейса, поэтому они самостоятельно приобрели билеты на другой рейс, который отправлялся через три дня после отмененного.

Авиакомпания сочла, что компенсация за отмену рейса не полагается, поскольку причиной послужили чрезвычайные обстоятельства, которые невозможно было предотвратить, даже если бы были приняты все необходимые меры.

Коллегия по гражданским делам Государственного суда постановила удовлетворить кассационную жалобу, разъяснив, что обязанность авиакомпаний принимать все необходимые меры для предотвращения чрезвычайных обстоятельств, возложенная Европейским парламентом и Советом Европы, включает не только меры по предотвращению отмены рейса, но и меры по смягчению последствий для пассажиров, вызванных отменой рейса.

„Согласно разъяснениям Европейского суда, требуемая от авиакомпании забота, позволяющая освободить ее от обязанности выплачивать компенсацию, предполагает использование всех доступных ей средств для обеспечения изменения маршрута на разумных и удовлетворительных условиях и при первой же возможности“, – постановил суд.

Коллегия также подчеркнула, что авиакомпания должна искать альтернативные рейсы, включая прямые или с пересадками, у других перевозчиков, которые прибывают раньше, чем следующий рейс самой авиакомпании.

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