ВИДЕО | TV3: В Эстонии умерла жертва торговли людьми

Eluliin („Линия жизни“) работает с жертвами торговли людьми и гендерного насилия уже 20 лет. Ее сотрудники видят, как люди, ставшие жертвами такой эксплуатации в очень молодом возрасте, не могут справиться со своими травмами, а ущерб их здоровью настолько велик, что часто это заканчивается ранней смертью.

Член правления MTÜ Eluliin Эда Мёльдер глубоко опечалена трагическим случаем. Инцидент, о котором идет речь, произошел около десяти лет назад. Тартуский суд постановил, что причиненный человеку ущерб невозможно оценить в денежном выражении, но присудил жертве моральную компенсацию в размере 150 000 евро. К сожалению, эта молодая женщина скончалась в декабре 2024 года из-за проблем со здоровьем.

Речь идет о случае, когда в начале 2011 года пятеро мужчин похитили 14-летнюю девочку и стали продавать ее своим друзьям-преступникам. В течение двух лет мужчины применяли в отношении девочки насилие, одурманивали ее, заставляли употреблять наркотики и алкоголь и позволяли взрослым мужчинам насиловать ее за деньги.

По словам Сирье Блумберг, руководителя службы помощи жертвам торговли людьми, относящейся к Департаменту социального страхования, в прошлом году к ним обратился 301 новый клиент и они провели в общей сложности 800 консультаций. Всего помощь получило семь человек, которые становились жертвами торговли людьми .

Ущерб этим людям был нанесен как физический, так и моральный. Физический вред может выражаться, например, в перенесенных или невылеченных заболеваниях, передающихся половым путем. Психическая травма может привести к глубокой депрессии и мыслям о суициде. О самоубийстве задумываются 40% жертв торговли людьми.