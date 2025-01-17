ВИДЕО | TV3: В Эстонии умерла жертва торговли людьми
О торговле людьми в Эстонии говорят нечасто, но это происходит вокруг нас постоянно, отмечается в сюжете TV3. В декабре прошлого года умерла молодая женщина, чью жизнь разрушила именно торговля людьми.
Eluliin („Линия жизни“) работает с жертвами торговли людьми и гендерного насилия уже 20 лет. Ее сотрудники видят, как люди, ставшие жертвами такой эксплуатации в очень молодом возрасте, не могут справиться со своими травмами, а ущерб их здоровью настолько велик, что часто это заканчивается ранней смертью.
Член правления MTÜ Eluliin Эда Мёльдер глубоко опечалена трагическим случаем. Инцидент, о котором идет речь, произошел около десяти лет назад. Тартуский суд постановил, что причиненный человеку ущерб невозможно оценить в денежном выражении, но присудил жертве моральную компенсацию в размере 150 000 евро. К сожалению, эта молодая женщина скончалась в декабре 2024 года из-за проблем со здоровьем.
Речь идет о случае, когда в начале 2011 года пятеро мужчин похитили 14-летнюю девочку и стали продавать ее своим друзьям-преступникам. В течение двух лет мужчины применяли в отношении девочки насилие, одурманивали ее, заставляли употреблять наркотики и алкоголь и позволяли взрослым мужчинам насиловать ее за деньги.
По словам Сирье Блумберг, руководителя службы помощи жертвам торговли людьми, относящейся к Департаменту социального страхования, в прошлом году к ним обратился 301 новый клиент и они провели в общей сложности 800 консультаций. Всего помощь получило семь человек, которые становились жертвами торговли людьми .
Ущерб этим людям был нанесен как физический, так и моральный. Физический вред может выражаться, например, в перенесенных или невылеченных заболеваниях, передающихся половым путем. Психическая травма может привести к глубокой депрессии и мыслям о суициде. О самоубийстве задумываются 40% жертв торговли людьми.
„Я разговаривала с молодыми женщинами, которые подверглись сексуальным действиям без своего согласия. Тот факт, что они занимаются проституцией, не означает, что они должны быть готовы ко всему. Это то же изнасилование и физическое насилие. То, что кто-то дал вам денег или вы согласились что-то сделать в какой-то момент, не означает, что вы согласны со всем“, — добавила Мёльдер.
Если говорить об Эстонии, то во многих случаях женщины из третьих стран приезжают сюда на заработки и вынуждены отдавать 60% своих доходов от проституции посредникам. По данным, опубликованным в 2019 году, почти все сутенерские преступления совершались в квартирах или салонах эротического массажа в Таллинне. Но и наши люди, особенно молодежь и люди с ограниченными возможностями, тоже повергаются такой вербовке.
Летом прошлого года Европейский союз принял директиву о мерах по сокращению спроса на торговлю людьми. В Эстонии продажа сексуальных услуг или их покупка у совершеннолетнего лица не является преступлением. Eluliin предлагает криминализировать покупку секса.
Мёльдер добавляет: „Сейчас, когда вы даете кому-то деньги, может оказаться, что вы используете одурманенного человека, находящегося в уязвимом положении. Ему может быть 18 лет или больше, но, может, у него особые потребности или инвалидность; может, он действует под давлением обстоятельств; может, это не его свободная воля“.
Министерство юстиции также прокомментировало ситуацию: „Директива о борьбе с торговлей людьми была принята в Эстонии в июле 2024 года, и в настоящее время министерство работает над ее внедрением, на что у нас есть два года. Нам с партнерами только предстоит обсуждение различных вопросом в ходе этого процесса“.