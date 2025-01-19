Украинский эксперт: помощь Эстонии мала, но её роль в мотивации Запада — ключевая

„Я точно не знаю сумму, которую выделяет Эстония, но, скорее всего, сама по себе эта помощь не является значительной в масштабах нашей экономики“, - говорит Фурса.

Однако Фурса отмечает, что роль Эстонии заключается в другом — она выступает своего рода фронтраннером (от англ. frontrunner — лидер, задающий направление), который подталкивает Запад к более активным действиям.

По его словам, именно благодаря такой поддержке, включая финансовую и военную помощь, сегодня наблюдается экономическое чудо. Эксперт также подчеркивает, что помощь такого масштаба, которую оказывает Запад, является беспрецедентной в истории.

„И если бы этой помощи не было, ситуация была бы кардинально иной. Поэтому, да, возможно, я не могу выделить конкретную долю Эстонии в этой поддержке, но уверен, что её влияние значительно превышает процент выделенных средств. Страны Балтии, включая Эстонию, играют важную роль в том, чтобы подталкивать Европу и США к более активной и масштабной помощи Украине“, - говорит Фурса.

На вопрос, средства, которые выделяют США, Европа и другие страны, включая Эстонию, Украина должна будет возвращать или они предоставляются безвозмездно, он ответил, что когда речь идет о помощи США, то это гранты — деньги, которые не нужно возвращать.

„Что касается помощи Европейского союза, это кредиты. Формально их нужно будет возвращать. Однако стоит учитывать, что эти кредиты выдаются на 30 лет под 0%, а инфляция за этот период практически полностью „съест“ их реальную стоимость“, - говорит эксперт.

Полностью интервью с Сергеем Фурсой можно прочитать здесь.

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