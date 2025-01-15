Этап Кубок мира: латвийский биатлонист взял бронзу, эстонец завершил индивидуальную гонку 44-м

26-летний норвежский биатлонист Вебьорн Сорум одержал свою первую победу в карьере, выиграв индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он прошёл дистанцию 20 км за 47 минут 30 секунд, продемонстрировав идеальную стрельбу на всех четырёх огневых рубежах. Для Сорума это первое золото в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира.

На втором месте финишировал француз Эмильен Клод, который также отстрелялся идеально, но уступил победителю 52,1 секунды.

Замкнул тройку лидеров латвийский спортсмен Андрей Расторгуев, допустивший один промах на втором рубеже и отставший на 57 секунд.

Приятно удивил финский биатлонист Отто Инвениус, который прошёл дистанцию без ошибок и занял седьмое место (+1.43).

Неудачно выступил норвежский лидер Йоханнес Тиннес Бё, допустивший пять промахов и сбросивший темп на последних кругах. Он завершил гонку на 85-м месте с отставанием от победителя Вебьорна Сорума в 7 минут и 48 секунд.

„Я подумывал сняться. Сегодня было очень тяжело“, – сказал Бо в эфире NRK.

„Просто мрак в плане формы. Невероятно устаешь на трассе, а когда подходишь к стрельбищу, становится особенно тяжко. Это плохо. Кого-то мог сбить с толку подиум в Оберхофе (бронза в пасьюте), но это больше, чем я ожидал.

Я подумывал о том, чтобы сняться сегодня, но Жаклен подошел и сказал: „С желтой майкой нельзя бросать борьбу“.

Я согласился и пошел прогулочным темпом. В этом не было особого смысла, я попытался перезагрузиться“, – цитирует Йоханнеса Бо NRK.

Ранее худшим показателем Бё в рамках турнира было 68‑е место в спринте на этапе в Ханты‑Мансийске в сезоне‑2014/2015.

Среди эстонских спортсменов лучшим стал Рене Цахкна, занявший 44-е место. С двумя промахами (0-0-1-1) он отстал от Сорума на 4 минуты и 25 секунд. Другие эстонцы показали следующие результаты: Кристо Сиймер – 53-е место (2; +4.58,3), Якоб Кульбин – 57-е место (2; +5.25,2), Мехис Удам – 83-е место (3; +7.16,5).

Индивидуальная гонка на 15 км у женщин состоится в четверг в 15:10. Эстонию представят Регина Эрмитс, Сусан Кюльм, Йоханна Талихярм и Ханна-Брита Каазик.

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