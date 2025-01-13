Гибель эстонских лыжников во Франции: ярко светило солнце, но в этом и была смертельная опасность

Журналист Гарис Женте, освещавший этот инцидент в издании Le Dauphiné Libéré написал, что курорт Валь д’Изер во французских Альпах очень хорошо знаком любителям горных лыж. „Каждый год множество людей со всего мира приезжают сюда покататься на лыжах, катаются и за пределами трасс“, - отметил он и пояснил, что место, где случилось несчастье, как раз популярно для катания вне трасс.