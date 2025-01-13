Гибель эстонских лыжников во Франции: ярко светило солнце, но в этом и была смертельная опасность
Во Франции на горнолыжном курорте в воскресенье под лавиной погибли двое эстонских лыжников. Как отмечает местный журналист и отечественные туроператоры, солнечная погода на самом деле таила в себе серьезную лавинную угрозу. Известно, что у погибших мужчин не было средств, обеспечивающих безопасность, например, лавинного датчика. Они также катались по неофициальной трассе.
Журналист Гарис Женте, освещавший этот инцидент в издании Le Dauphiné Libéré написал, что курорт Валь д’Изер во французских Альпах очень хорошо знаком любителям горных лыж. „Каждый год множество людей со всего мира приезжают сюда покататься на лыжах, катаются и за пределами трасс“, - отметил он и пояснил, что место, где случилось несчастье, как раз популярно для катания вне трасс.