ЧП и криминал
13.01.2025, 07:27

На горнолыжном курорте во Франции из-за схода лавины погибли два молодых человека из Эстонии, еще двоих чудом удалось спасти

 
Место трагедии отмечено синим маркером
Место трагедии отмечено синим маркером
ФОТО: data-avalanche.org

В воскресенье на горнолыжном курорте Валь д’Изер во французских Альпах произошло трагическое происшествие - под лавиной оказались двое лыжников. Мужчины в возрасте 29 и 34 лет были частью группы из шести эстонцев, катавшихся на лыжах в немаркированной зоне.

По данным службы спасения, группа из шести лыжников из Эстонии каталась на лыжах за пределами горнолыжных склонов курорта Валь-д’Изер, когда над ними сорвался снежный покров шириной 100 метров и длиной 300 метров.

Всего под снегом оказались четверо мужчин, один из них по пояс, и его быстро спасли. Спасателям также удалось менее чем за десять минут освободить одного полностью засыпанного снегом лыжника. Он жив и в сознании. Двое других лыжников были найдены более чем через полчаса после того, как оказались погребенными под снегом.

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