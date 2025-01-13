13.01.2025, 07:27
На горнолыжном курорте во Франции из-за схода лавины погибли два молодых человека из Эстонии, еще двоих чудом удалось спасти
ФОТО: data-avalanche.org
В воскресенье на горнолыжном курорте Валь д’Изер во французских Альпах произошло трагическое происшествие - под лавиной оказались двое лыжников. Мужчины в возрасте 29 и 34 лет были частью группы из шести эстонцев, катавшихся на лыжах в немаркированной зоне.
По данным службы спасения, группа из шести лыжников из Эстонии каталась на лыжах за пределами горнолыжных склонов курорта Валь-д’Изер, когда над ними сорвался снежный покров шириной 100 метров и длиной 300 метров.
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