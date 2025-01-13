На горнолыжном курорте во Франции из-за схода лавины погибли два молодых человека из Эстонии, еще двоих чудом удалось спасти

По данным службы спасения, группа из шести лыжников из Эстонии каталась на лыжах за пределами горнолыжных склонов курорта Валь-д’Изер, когда над ними сорвался снежный покров шириной 100 метров и длиной 300 метров.

Всего под снегом оказались четверо мужчин, один из них по пояс, и его быстро спасли. Спасателям также удалось менее чем за десять минут освободить одного полностью засыпанного снегом лыжника. Он жив и в сознании. Двое других лыжников были найдены более чем через полчаса после того, как оказались погребенными под снегом.