ФОТО | В Кадриоргском художественном музее почтили память президента Арнольда Рюйтеля

В музее была открыта книга соболезнований, в которую можно было оставить слова сочувствия и памяти для близких Рюйтеля.

Смотрите здесь, что было написано в книге соболезнований.

Государственные похороны президента Арнольда Рюйтеля начались сегодня, 10 января, с публичного прощания в Кадриоргском художественном музее (Вейценберги, 37). Попрощаться с бывшим президентом жители Эстонии могут до 21 часа.

Завтра, 11 января, в 9 часов гроб с телом президента Арнольда Рюйтеля будет доставлен на Тоомпеа. В Губернаторском саду на рассвете состоится поминальная служба, под звуки гимна на башне Длинный Герман будет поднят траурный флаг. Прозвучат отрывки из последней речи президента Арнольда Рюйтеля в Рийгикогу, в память о нем под музыку Эстонского военного оркестра выступит объединенный хор Эстонского мужского певческого общества. В церемонии будут участвовать почетные караулы Кайтселийта и объединенного подразделения Naiskodukaitse, Noorkotkad и Kodutütred. С Тоомпеа гроб с телом президента Рюйтеля юудет доставлен в сопровождении траурной до театра „Эстония“.

В 12 часов в концертном зале театра „Эстония“ начнется церемония прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем. Из-за ограниченного количества мест доступ в зал будет предоставлен только приглашенным гостям. Выступят президент Эстонии Алар Карис, ректор Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма, почетный член Общества „Эстония“ Арне Микк и член „Клуба 20 августа“ Рейн Вейдеманн.

Панихиду проведет митрополит Таллиннский, управляющий Эстонской апостольской православной церкви Стефан. Музыкальную часть представят Эстонский национальный симфонический оркестр, Эстонский национальный мужской хор, Селия Роозе, Ярек Казар, Хельдур Харри Пылда (RO Estonia), Пирет Айдуло. Дирижеры — Тыну Кальюсте, Олари Элтс и Микк Юлеоя. Специально для прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем Тыну Кырвитс и Пярт Уусберг написали музыкальные произведения.