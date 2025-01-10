ФОТО | Смотрите, о чем написали люди в книге соболезнований в память о президенте Арнольде Рюйтеле(2)
Сегодня в Кадриоргском музее в книге соболезнований желающие могли выразить свои соболезнования, чувства, которые они испытывают, написать слова утешения бизким президента Арнольда Рюйтеля.
Государственные похороны президента Арнольда Рюйтеля начались сегодня, 10 января, с публичного прощания в Кадриоргском художественном музее (Вейценберги, 37). Попрощаться с бывшим президентом жители Эстонии могут до 21 часа.
Завтра, 11 января, в 9 часов гроб с телом президента Арнольда Рюйтеля будет доставлен на Тоомпеа. В Губернаторском саду на рассвете состоится поминальная служба, под звуки гимна на башне Длинный Герман будет поднят траурный флаг. Прозвучат отрывки из последней речи президента Арнольда Рюйтеля в Рийгикогу, в память о нем под музыку Эстонского военного оркестра выступит объединенный хор Эстонского мужского певческого общества. В церемонии будут участвовать почетные караулы Кайтселийта и объединенного подразделения Naiskodukaitse, Noorkotkad и Kodutütred. С Тоомпеа гроб с телом президента Рюйтеля юудет доставлен в сопровождении траурной до театра „Эстония“.
В 12 часов в концертном зале театра „Эстония“ начнется церемония прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем. Из-за ограниченного количества мест доступ в зал будет предоставлен только приглашенным гостям. Выступят президент Эстонии Алар Карис, ректор Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма, почетный член Общества „Эстония“ Арне Микк и член „Клуба 20 августа“ Рейн Вейдеманн.
Панихиду проведет митрополит Таллиннский, управляющий Эстонской апостольской православной церкви Стефан. Музыкальную часть представят Эстонский национальный симфонический оркестр, Эстонский национальный мужской хор, Селия Роозе, Ярек Казар, Хельдур Харри Пылда (RO Estonia), Пирет Айдуло. Дирижеры — Тыну Кальюсте, Олари Элтс и Микк Юлеоя. Специально для прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем Тыну Кырвитс и Пярт Уусберг написали музыкальные произведения.
В 13.20 по всей Эстонии прозвучат церковные колокола в память о президенте Рюйтеле. Затем траурная колонна отправится к резиденции президента в Кадриорге. В честь президента Арнольда Рюйтеля будет проведен пролет самолетов ВВС Нидерландов F-35, участвующих в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Самолеты пролетят вдоль улицы Вейценберги, по которой будет следовать гроб с телом Рюйтеля.
От резиденции траурная процессия направится к улице Вейценберги, автомобиль с гробом Рюйтеля отделится от траурного кортежа и остановится перед Кадриоргским художественным музеем, где в память о президенте Рюйтеле представитель сету Йыэ Сарв исполнит исполнит плач по умершему. Затем процессия проследует к Нарвскому шоссе. Вдоль этого пути выстроятся почетные караулы всех подразделений Сил обороны и Кайтселийта.
Арнольд Рюйтель будет похоронен на кладбище Метсакальмисту. По просьбе семьи, это произойдет исключительно при участии семьи и близких президента Рюйтеля.
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