В Эстонии самым молодым виновником домашнего насилия был 13-летний мальчик, а самым старшим — 91-летний мужчина

С 2019 года количество зарегистрированных преступлений, связанных с насилием в семье, снизилось. В 2023 году зарегистрировано 3186 преступлений домашнего насилия, что на 2% меньше, чем в 2022 году. Наибольшая доля (66%) насилия со стороны партнера приходилась на домашнее насилие. Типичным виновником домашнего насилия был мужчина. Самым молодым виновником домашнего насилия был 13-летний мальчик, а самым старшим — 91-летний мужчина. Большинство случаев домашнего насилия было совершено в отношении женщин и девочек. В случаях домашнего насилия с участием несовершеннолетних жертвами стали 59% девочек и 41% мальчиков. В преступлениях, связанных с насилием в семье, совершенных в качестве родителя, виновными были 67% (отчимы) и 33% (мачехи), а жертвами были 43% мальчиков и 57% девочек.

Согласно статистическому отчету „Преступность в Эстонии 2023“, в 2023 году 84% совершивших насилие в семье были мужчины, а 79% жертв — женщины.

Число убийств (в том числе покушений), связанных с домашним насилием, сократилось: в 2023 году зафиксировано шесть случаев.

Статистика показывает, что в две трети случаев о насилии сообщает сама жертва, и большинство обращений поступает через экстренные вызовы. Все чаще информацию о насилии передают другие члены семьи (около 20% случаев), соседи (примерно 10%), дети, друзья, учителя, а также специалисты, например, социальные работники и медики. В прошлом году около 300 детей сообщили о домашнем насилии.

Согласно отчету „Преступность в Эстонии 2023“, в 34% случаев домашнего насилия дети либо являются непосредственными жертвами, либо очевидцами насилия. Эта статистика остается стабильной на протяжении многих лет: примерно в одной трети случаев в насилие вовлечены дети.