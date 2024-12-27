Влияние алкоголя, зависимости и воспитания: почему в Эстонии происходит домашнее насилие?
Каждый год в Эстонии регистрируется достаточно много случаев домашнего насилия, говорит государственный прокурор Карин Тальвисте, координирующая вопросы, связанные с насилием в близких отношениях. В случае словесной семейной ссоры могут выдать запрет на приближение сроком на 12 часов. При более серьезных нарушениях —до трех лет. Подробности — у RusDelfi.
„В основном это словесные семейные ссоры, на которые полиция приезжает, чтобы успокоить ситуацию. В таких случаях чаще всего физического насилия еще не произошло. Часто помогает временный запрет на нахождение рядом с жертвой для стороны, которая не может контролировать свои эмоции. Такой запрет запрещает агрессору находиться рядом с жертвой или в определенном месте на срок до 12 часов, — говорит Карин Тальвисте и уточняет, что в последние годы полиция стала активнее применять этот метод, так как он помогает стабилизировать напряженную ситуацию.
В Эстонии существует два типа запретов на приближение: временные, применяемые на время уголовного разбирательства, и долгосрочные, сроком до 3 лет, которые устанавливаются решением суда.
Статистика показывает, что в две трети случаев о насилии сообщает сама жертва, и большинство обращений поступает через экстренные вызовы. Все чаще информацию о насилии передают другие члены семьи (около 20% случаев), соседи (примерно 10%), дети, друзья, учителя, а также специалисты, например, социальные работники и медики. В прошлом году около 300 детей сообщили о домашнем насилии.
О подозрении на домашнее насилие может и должен сообщить каждый. Проверка таких случаев — задача полиции и прокуратуры. Лучше сообщить о подозрении, чем промолчать и пожалеть об этом.
С 2019 года количество зарегистрированных преступлений, связанных с насилием в семье, снизилось. В 2023 году зарегистрировано 3186 преступлений домашнего насилия, что на 2% меньше, чем в 2022 году. Наибольшая доля (66%) насилия со стороны партнера приходилась на домашнее насилие. Типичным виновником домашнего насилия был мужчина. Самым молодым виновником домашнего насилия был 13-летний мальчик, а самым старшим — 91-летний мужчина. Большинство случаев домашнего насилия было совершено в отношении женщин и девочек. В случаях домашнего насилия с участием несовершеннолетних жертвами стали 59% девочек и 41% мальчиков. В преступлениях, связанных с насилием в семье, совершенных в качестве родителя, виновными были 67% (отчимы) и 33% (мачехи), а жертвами были 43% мальчиков и 57% девочек.
Число убийств (в том числе покушений), связанных с домашним насилием, сократилось: в 2023 году зафиксировано шесть случаев.
Помимо насильственных преступлений, домашнее насилие может также принимать форму нарушения запретительного ордера и преследования. Примерно три четверти случаев преследования (72%) были совершены нынешним или бывшим партнером, другим членом семьи или родственником. Более половины случаев представляли собой физические притеснения, возникающие у жертвы дома, на работе, у знакомых-родственников и в местах, связанных с жертвой. Это часто сопровождалось преследованием через мобильные телефоны, текстовые сообщения, письма и социальные сети. Типичным нарушителем запретительного приказа был мужчина, который нарушил запретительный приказ, чтобы защитить своего бывшего партнера или супругу. В 2023 году зарегистрировано 3401 преступление домашнего насилия, а также преступления преследования и нарушения запретительного ордера, совершенные в близких отношениях.
Единого решения для проблемы домашнего насилия нет, поскольку это сложный вопрос, корни которого часто лежат в окружении, где люди выросли, говорит государственный прокурор Карин Тальвисте. „Исследования показывают, что дети, выросшие в семьях с насилием, в будущем чаще сами применяют насилие, поскольку не научились мирно решать конфликты. В Эстонии физическое наказание детей четко запрещено законом о защите детей только с 2016 года. Следовательно, нынешние взрослые, вероятно, сами подвергались физическим наказаниям, таким как удары или шлепки. Побороть насилие, передающееся из поколения в поколение, сложно и требует времени“.
Второй важный аспект проблемы, который отмечают представители прокуратуры, это зависимость.
„Употребление алкоголя или наркотиков не является причиной насилия, но, как известно, снижает способность принимать решения и контролировать эмоции. В Эстонии чрезмерное употребление алкоголя остается значительной проблемой и часто приводит к случаям семейного насилия. Согласно статистике, в 2023 году 52% насильников были в состоянии алкогольного опьянения, а в нескольких случаях — под воздействием наркотиков“, — комментирует Карин Тальвисте.
Правоохранительные органы с беспокойством смотрят на календарь в этом году, поскольку впереди длинные рождественские праздники. „Декабрь, который должен быть временем мира и уюта, на самом деле является самым трудным месяцем в году с точки зрения домашнего насилия. Полиция фиксирует резкий рост вызовов, связанных с семейными конфликтами. Длительное время, проведенное в четырех стенах, в сочетании с употреблением алкоголя часто приводит к ссорам, требующим вмешательства полиции“, — говорит государственный прокурор.