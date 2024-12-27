Влияние алкоголя, зависимости и воспитания: почему в Эстонии происходит домашнее насилие?

„В основном это словесные семейные ссоры, на которые полиция приезжает, чтобы успокоить ситуацию. В таких случаях чаще всего физического насилия еще не произошло. Часто помогает временный запрет на нахождение рядом с жертвой для стороны, которая не может контролировать свои эмоции. Такой запрет запрещает агрессору находиться рядом с жертвой или в определенном месте на срок до 12 часов, — говорит Карин Тальвисте и уточняет, что в последние годы полиция стала активнее применять этот метод, так как он помогает стабилизировать напряженную ситуацию.

В Эстонии существует два типа запретов на приближение: временные, применяемые на время уголовного разбирательства, и долгосрочные, сроком до 3 лет, которые устанавливаются решением суда.

Согласно статистическому отчету „Преступность в Эстонии 2023“, в 2023 году 84% совершивших насилие в семье были мужчины, а 79% жертв — женщины.

Статистика показывает, что в две трети случаев о насилии сообщает сама жертва, и большинство обращений поступает через экстренные вызовы. Все чаще информацию о насилии передают другие члены семьи (около 20% случаев), соседи (примерно 10%), дети, друзья, учителя, а также специалисты, например, социальные работники и медики. В прошлом году около 300 детей сообщили о домашнем насилии.

О подозрении на домашнее насилие может и должен сообщить каждый. Проверка таких случаев — задача полиции и прокуратуры. Лучше сообщить о подозрении, чем промолчать и пожалеть об этом.

Согласно отчету „Преступность в Эстонии 2023“, в 34% случаев домашнего насилия дети либо являются непосредственными жертвами, либо очевидцами насилия. Эта статистика остается стабильной на протяжении многих лет: примерно в одной трети случаев в насилие вовлечены дети.