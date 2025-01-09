Полиция Финляндии опубликовала фотографии якоря, поднятого со дна Финского залива

Согласно финской полиции, целью расследования является подтвердить, что якорь принадлежит танкеру Eagle S. Якорь был поднят со дна моря в понедельник, 6 января 2025 года.

Якорь весит 11 тонн, его длина составляет четыре метра, а ширина – 2,5 метра.

В ходе расследования выясняется, на каком этапе якорь был потерян. Место нахождения якоря близко к тому месту, где финские власти призвали судно поднять его.

По уточненным данным, след волочения якоря по дну моря составляют около ста километров в длину.

В Финском заливе 25 декабря были повреждены электрокабель Estlink и четыре кабеля связи. Полиция подозревает, что повреждения были вызваны якорем танкера Eagle S.

Танкер Eagle S, задержанный у берегов Порвоо, считается частью теневого флота России. Этот флот не попадает под западные страховые покрытия и помогает России обходить санкции, транспортируя нефть.