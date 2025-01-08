ВИДЕО | Эстонский экипаж поднялся на 13-ю позицию в общем зачёте ралли „Дакар“

Во вторник, 7 января, завершился третий этап ралли-рейда „Дакар 2025“ длиной 327 километров, который проходил между городами Биша и Аль-Хенакия. Несмотря на сильный дождь, прошедший за день до старта, в момент начала гонки выглянуло солнце.

Третий этап выиграли Сауд Вариава и Франсиос Казалет (Toyota Gazoo Racing), опередив эстонский экипаж на 9 минут и 31 секунду.

„Очень приятный и увлекательный этап. Первые 90 км были каменистыми, ехали осторожно, чтобы не проколоть резину, и успешно прошли этот участок. Средняя часть была очень быстрой, такая влажная земля, интересное сцепление. В последней части снова были камни, немного другие, но тоже было очень приятно ехать. В конце мы догнали конкурентов, была и пыльная часть пути, в целом день был потрясающим“, — подытожил третий этап Мяннама .

В генеральной классификации лидерство сохранили Хенк Латеган и Бретт Каммингс (Toyota Gazoo Racing), которые опережают пятикратного чемпиона „Дакар“ Нассера Аль-Аттию (Dacia Sandrider) на 7 минут и 17 секунд. Эстонский экипаж Урво Мяннам и Ристо Лепик, занимающие 13-е место, отстают от лидеров на 50 минут и 34 секунды.

Ралли-легенда Себастьян Леб (Dacia Sandriders) перевернул свой автомобиль на третьем спецучастке, из-за чего отстал от лидеров на целый час. В общем зачете француз занимает 16-е место, отставая от Хенка Латегана на почти 1 час и 15 минут.

Видео аварии с участием Себастьяна Леба:

Победу в классе мотоциклов одержал Лоренсо Сантолино. Даниэль Сандерс сохранил лидерство в общей классификации, но позволил конкурентам вплотную приблизиться. Алеш Лопрайс стал быстрейшим в классе грузовиков и сократил отставание от лидера – Мартина Мацика.

Единственная девушка среди мотоциклистов, Сара Гомес Кантеро из заводской команды Fantic, замкнула топ-40 в классе Rally2 с отставанием от Канета почти в час. В общем зачете испанка занимает 38-е место и проигрывает лидеру более пяти часов.

В Саудовской Аравии гонщикам предстоит проехать еще девять скоростных участков.

8 января участников „Дакара“ ждёт первая часть нового марафонского этапа. В этот раз не будет хитроумных правил „Хроно 48“, но вечером всем участникам предстоит обслуживать технику без поддержки механиков. Спецучасток протяженностью 415 боевых километров станет важным испытанием для экипажей.

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