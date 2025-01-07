Звезда украинской гимнастики выражает сочувствие россиянкам, у которых заканчивается „срок годности“

31-летняя украинская гимнастка Анна Ризатдинова заявила, что российские спортсменки оказываются в своего рода „борделе“, когда у них заканчивается „срок годности“.

Якобы этим неприятным делом занимается 76-летний тренер сборной России Ирина Винер, известная как доверенное лицо Владимира Путина. По слухам, Винер свела Алину Кабаеву с главой Кремля Владимиром Путиным.

В эфире YouTube-проекта „Пряма червона“ Ризатдинова рассказала о „логике работы борделя Винер“. По словам бронзовой призерки Олимпиады в Рио, было обычной практикой, когда лучших гимнасток России отправляют на вечеринки, на которых им выбирают мужей из представителей власти.

„Я много чего слышала, но свечку не держала. Говорили, что после Олимпиады тех девушек даже перед мужчинами [ставили]: „Выбирай любую““, — приводит слова Ризатдиновой украинский сайт Telegraf.

„Ну, то есть вечеринки. Вот такое я слышала. И там, в принципе, если не каждая, то через одну вышла замуж за депутата или работника власти“, — добавила она, отметив, что это как смотрины.

Отказ от „сватовства“ означал бы практически конец спортивной карьеры. „Ты знаешь, там вообще ужасно, потому что когда есть полная власть у тренера в руках, когда ты не можешь не то, что рот открыть. Ты не можешь ничего сказать, когда у тебя тренер Винер-Усманова, и так далее“, — сказала украинская спортсменка.

По словам Ризатдиновой, со стороны украинских тренеров она с таким отношением не сталкивалась.

„У нас тоже требовательные тренеры, я не могу сказать, что все лайтово, но вот такого, чтобы под кого-то там „подкладывали“ или даже знакомили, такого, правда, не было. Нам запрещали общаться с мужчинами“, – отметила она.

Анна Ризатдинова, родившаяся в 1993 году в Симферополе, — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также чемпионка мира в упражнении с обручем 2013 года. После завершения спортивной карьеры она основала свою академию и активно занимается тренерской деятельностью. Ризатдинова награждена орденами княгини Ольги III (2013) и II (2016) степеней.

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