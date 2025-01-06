Бабченко рассказал, зачем закидал российское посольство яйцами, и признался, за сколько их купил

Бабченко, который был вынужден уехать из Украины после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, признался, что хотел бы остаться в Эстонии навсегда, если страна „в конце концов с ума не сойдет“. Например, „если через пять лет выберут EKRE - придется собирать шмотки и ехать в другую страну“, потому что, по мнению Аркадия, EKRE - это „националисты курильщика... нечто типа трамповских. За все плохое против всего хорошего“.

В целом, Бабченко живется в Эстонии неплохо, хотя есть проблемы, например, с российскими „ждунами“, которые в 2022 году „прям вспыхнули. Маяком до неба горели“. Журналист привел в пример, увиденный им на остановке около дома призыв „Хохлы, уезжайте в свою Хохляндию“. В то же время Бабченко считает, что эстонское государство умеет делать так, что проблема русского национализма „если не решена, то хотя бы заметена под ковер“. Но вот „потом, если псковская дивизия войдет в Нарву, они поднимут голову“.

Бабченко поделился и впечатлениями от Ида-Вирумаа, больше всего ему запомнился Силламяэ: „Удивительный город, шикарный. Я там был в ноябре. Силламяэ стоит на таком пригорочке довольно высоком, что нехарактерно, кстати, для Эстонии. И вот ноябрь. Свинцовое море. Свинцовое небо, дождь как не в себя. Здесь эти сталинские высотки. И у каждой валяется по одному-два вусмерть упившихся алкаша. Вот такой город. Прямо, знаешь, ностальгия у меня такая по Бирюлево-Восточному (депрессивный район Москвы - прим. RusDelfi) сразу“. А Кохтла-Ярве, по словам Аркадия, „это вот прям эстонский Донбасс“.