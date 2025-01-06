Бабченко рассказал, зачем закидал российское посольство яйцами, и признался, за сколько их купил
Оппозиционный российский журналист, военный корреспондент, участник двух Чеченских войн в составе российской армии Аркадий Бабченко, последние годы живущий в Эстонии, дал больше интервью на Youtube-канале Ильи Азара. Помимо прочего, он поделился впечатлениями от Эстонии и объяснил, зачем кидал яйца в российское посольство.
Бабченко, который был вынужден уехать из Украины после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, признался, что хотел бы остаться в Эстонии навсегда, если страна „в конце концов с ума не сойдет“. Например, „если через пять лет выберут EKRE - придется собирать шмотки и ехать в другую страну“, потому что, по мнению Аркадия, EKRE - это „националисты курильщика... нечто типа трамповских. За все плохое против всего хорошего“.
В целом, Бабченко живется в Эстонии неплохо, хотя есть проблемы, например, с российскими „ждунами“, которые в 2022 году „прям вспыхнули. Маяком до неба горели“. Журналист привел в пример, увиденный им на остановке около дома призыв „Хохлы, уезжайте в свою Хохляндию“. В то же время Бабченко считает, что эстонское государство умеет делать так, что проблема русского национализма „если не решена, то хотя бы заметена под ковер“. Но вот „потом, если псковская дивизия войдет в Нарву, они поднимут голову“.
Бабченко поделился и впечатлениями от Ида-Вирумаа, больше всего ему запомнился Силламяэ: „Удивительный город, шикарный. Я там был в ноябре. Силламяэ стоит на таком пригорочке довольно высоком, что нехарактерно, кстати, для Эстонии. И вот ноябрь. Свинцовое море. Свинцовое небо, дождь как не в себя. Здесь эти сталинские высотки. И у каждой валяется по одному-два вусмерть упившихся алкаша. Вот такой город. Прямо, знаешь, ностальгия у меня такая по Бирюлево-Восточному (депрессивный район Москвы - прим. RusDelfi) сразу“. А Кохтла-Ярве, по словам Аркадия, „это вот прям эстонский Донбасс“.
Вспомнили в интервью и эпизод, когда Бабченко в ночь на 30 июля 2023 года бросил несколько яиц в здание российского посольства в Таллинне. По словам журналиста, сделал он это „чисто из хулиганских побуждений“. Накануне он в Нарве встречал украинского подростка, которого, по его словам, „украли... откуда-то из-под Херсона“ и отвезли в детский дом под Псковом. Его надо было встретить в Нарве и проводить до аэропорта, откуда тот отправлялся к родным. Аркадия возмутило, что молодой человек шел через мост с велосипедом, который, как он сказал, ему „подарила Россия“. „То есть вы убили его дом, у него, по-моему, брат погиб или кто-то еще, да? Уничтожили его страну, забрали его землю, забрали его, за год начали ему промывать там мозги и подарили велосипед, - не сдержал эмоций Бабченко. - И мы вернулись в Таллинн, уже уставшие были... пошли нафигачиться пивом, смотрю, яйца, смотрю - российское посольство. И все. Чисто из хулиганских побуждений, не надо там искать каких-то там возвышенных политических“.
Яйца, как рассказал Бабченко, он купил по 10 евро в баре, где бармен делал какой-то коктейль. Свой поступок журналист оценил, как „детский сад. Доволен и доволен. Швырнул и швырнул“.
То, что в итоге суд выписал ему штраф за выбрасывание мусора в неположенном месте, Бабченко назвал „шикарным троллингом“ эстонских властей и „очень утонченной скандинавской русофобией“.