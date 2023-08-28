Журналисту Бабченко вынесли приговор за брошенные в посольство РФ яйца(25)
В ночь на 30 июля проживающий в Таллинне российский журналист Аркадий Бабченко закидал яйцами посольство России в Эстонии. Спустя месяц ему был выписан штраф по административной статье. Об этом сам журналист сообщил в соцсетях.
Ему назначили штраф в 100 евро. По словам самого Бабченко, его оштрафовали по статье, которая запрещает выбрасывать мусор не в отведенном месте, загрязнять водоем или фонтан.
„Ну, да. Болото оно и есть. Не фонтан. Ок. Воздержусь от совершения дальнейших нарушений и больше не буду выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте“, - написал журналист.
В ночь на 30 июля Аркадий Бабченко забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Он был задержан на месте патрулем, против него начато досудебное производство.
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