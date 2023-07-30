ЧП и криминал
30.07.2023, 13:49

Полиция задержала мужчину, закидавшего яйцами российское посольство

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Delfi
Посольство РФ 15.04.2022
Посольство РФ 15.04.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Мужчина средних лет, в ночные часы повредивший фасад посольства России в Эстонии, оказался под стражей.

Мужчина оказался настолько смелым, что закидал стену посольства яйцами прямо на глазах у полицейских.

„Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело“, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Прочие детали пока не разглашаются.

„Информация будет уточнена в ходе разбирательства“, - сообщили Delfi в полиции.

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