Окружной суд оставил наказание депутату Рийгикогу без изменений(1)
Таллиннский окружной суд согласился с решением Харьюского уездного суда, признавшего депутата Рийгикогу Керт Кинго (партия EKRE) и Мартина Траата виновными в мошенничестве, уточнив юридическую квалификацию содеянного и подтвердив существенные обстоятельства дела.
Окружной суд отменил приговор уездного суда в той части, которая касалась квалификации преступления. Окружной суд нашел, что инкриминируемое обвиняемым мошенничество и пособничество ему не являются неоднократными, а в юридическом смысле речь идет об одном продолжающемся деянии.
В другом, в том числе и в части наказания, приговор уездного суда остался без изменений. Окружной суд согласился, что назначенное Керт Кинго условное наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы и условное наказание для Мартина Траата в виде шести месяцев лишения свободы были обоснованны. В обоих случаях наказание не будет обращено к реальному исполнению, если обвиняемые не совершат нового преступления в течение испытательного срока.
Окружной суд также согласился с оценкой уездного суда в том, что обыск в адвокатском бюро был законным, а полученные в ходе обыска доказательства — допустимыми.
Суд также нашел, что у суда первой инстанции было право толковать термины „работа члена Рийгикогу“ и „расходы, связанные с работой члена Рийгикогу“ в рамках закона. В ходе судебного разбирательства было установлено, что представленные Кинго расходы не были связаны с ее работой в Рийгикогу, а касались расходов на правовую помощь третьих лиц по гражданскому делу, которое не имело связи с защитой репутации Кинго или с обязанностями члена Рийгикогу.
По мнению суда, и Керт Кинго, и Мартин Траат понимали, что заявленные расходы на юридическую помощь не были связаны с работой Рийгикогу. Об ошибке тоже речь идти не может, поскольку предыдущие казусы и обнародованные в общественной среде материалы подтверждали, что предоставление ложных данных при ходатайстве о компенсации расходов запрещено и наказуемо. Окружной суд также нашел, что в случае Кинго ошибка не была неизбежной.
Окружной суд частично удовлетворил ходатайства защитников о возмещении расходов на апелляционное производство. С Эстонской Республики в пользу Кинго взыскано на покрытие расходов на апелляционное производство 1360,30 евро, а в пользу адвокатского бюро Eipre & Partnerid по расходам на Траата взыскана сумма в размере 735 евро.
Решение окружного суда еще не вошло в законную силу и может быть обжаловано в Государственном суде в течение 30 дней.
Уездный суд вынес приговор в сентябре
Харьюский уездный суд вынес Кинго и Траату обвинительный приговор в конце сентября 2024 года. Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго представила в Рийгикогу счета от юридической фирмы о компенсации, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые на самом деле адвокатская фирма не оказывала ей в связи с ее работой в качестве парламентария.
Согласно обвинительному заключению, Кинго использовала поддельные счета, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе Рийгикогу. Адвокат Траат был обвинен в фальсификации счетов, поскольку в счетах были указаны неверные данные на основании указаний Кинго в его бюро.
Согласно обвинительному заключению, и Кинго, и Траат знали, что указанные в счетах услуги фактически не оказывались. Согласно обвинительному заключению, юридическая фирма фактически оказывала услуги посторонним лицам, однако счета за оказанные услуги были оплачены Кинго за счет расходов членов Рийгикогу.
Сама Кинго после вынесения в сентябре приговора сказала порталу Delfi, что, по ее мнению, речь идет о политическом процессе. „Теперь ясно видно, что это был политический процесс, потому что раньше же Госпрокуратура говорила, что компенсации по расходам не подпадают под уголовное производство. Каждый член Рийгикогу сам принимает решение“, — подчеркнула Кинго. По ее словам, только с ней сейчас поступили вот таким образом, то есть отдали под суд и признали виновной.