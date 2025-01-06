Окружной суд оставил наказание депутату Рийгикогу без изменений

Окружной суд отменил приговор уездного суда в той части, которая касалась квалификации преступления. Окружной суд нашел, что инкриминируемое обвиняемым мошенничество и пособничество ему не являются неоднократными, а в юридическом смысле речь идет об одном продолжающемся деянии.

В другом, в том числе и в части наказания, приговор уездного суда остался без изменений. Окружной суд согласился, что назначенное Керт Кинго условное наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы и условное наказание для Мартина Траата в виде шести месяцев лишения свободы были обоснованны. В обоих случаях наказание не будет обращено к реальному исполнению, если обвиняемые не совершат нового преступления в течение испытательного срока.

Окружной суд также согласился с оценкой уездного суда в том, что обыск в адвокатском бюро был законным, а полученные в ходе обыска доказательства — допустимыми.

Суд также нашел, что у суда первой инстанции было право толковать термины „работа члена Рийгикогу“ и „расходы, связанные с работой члена Рийгикогу“ в рамках закона. В ходе судебного разбирательства было установлено, что представленные Кинго расходы не были связаны с ее работой в Рийгикогу, а касались расходов на правовую помощь третьих лиц по гражданскому делу, которое не имело связи с защитой репутации Кинго или с обязанностями члена Рийгикогу.

По мнению суда, и Керт Кинго, и Мартин Траат понимали, что заявленные расходы на юридическую помощь не были связаны с работой Рийгикогу. Об ошибке тоже речь идти не может, поскольку предыдущие казусы и обнародованные в общественной среде материалы подтверждали, что предоставление ложных данных при ходатайстве о компенсации расходов запрещено и наказуемо. Окружной суд также нашел, что в случае Кинго ошибка не была неизбежной.