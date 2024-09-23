ВИДЕО | Осужденная за мошенничество Керт Кинго утверждает, что не нарушила закон. Мартин Хельме о приговоре: мы в ярости

„Теперь понятно, что это был политический процесс, потому что ранее госпрокуратура заявляла, что компенсация расходов не является предметом уголовного преследования. Каждый член Рийгикогу распоряжается ею по своему усмотрению“, — подчеркнула Кинго. Она сказала, что поступили так, т. е. привлекли к суду и осудили, только с ней.