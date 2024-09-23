ЧП и криминал
23.09.2024, 14:15

ВИДЕО | Осужденная за мошенничество Керт Кинго утверждает, что не нарушила закон. Мартин Хельме о приговоре: мы в ярости

 

Харьюский уездный суд признал депутата парламента Керт Кинго (EKRE) виновной в мошенничестве. Однако процесс еще далек от завершения, подтвердила сама Кинго. Решение может быть обжаловано. И она, и лидер партии Мартин Хельме продолжают резко высказываться о судебной системе.

„Теперь понятно, что это был политический процесс, потому что ранее госпрокуратура заявляла, что компенсация расходов не является предметом уголовного преследования. Каждый член Рийгикогу распоряжается ею по своему усмотрению“, — подчеркнула Кинго. Она сказала, что поступили так, т. е. привлекли к суду и осудили, только с ней.

На основании представленной информации суд пришел к выводу, что Кинго понимала, что ее деятельность неправомерна. Кроме того, депутат легко могла бы этого избежать. Под последним судья имел в виду, что Кинго могла обсудить этот вопрос с должностными лицами Рийгикогу и своей фракцией.

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