23.09.2024, 14:15
ВИДЕО | Осужденная за мошенничество Керт Кинго утверждает, что не нарушила закон. Мартин Хельме о приговоре: мы в ярости
Харьюский уездный суд признал депутата парламента Керт Кинго (EKRE) виновной в мошенничестве. Однако процесс еще далек от завершения, подтвердила сама Кинго. Решение может быть обжаловано. И она, и лидер партии Мартин Хельме продолжают резко высказываться о судебной системе.
„Теперь понятно, что это был политический процесс, потому что ранее госпрокуратура заявляла, что компенсация расходов не является предметом уголовного преследования. Каждый член Рийгикогу распоряжается ею по своему усмотрению“, — подчеркнула Кинго. Она сказала, что поступили так, т. е. привлекли к суду и осудили, только с ней.
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