Устроивший стрельбу в центре Таллинна депутат Рийгикогу получил штраф

Как сказал Валге, сегодня он получил на руки решение по своему делу. „Мне придется заплатить в доход государства 300 евро. 180 евро за то, что сделал три выстрела. То есть по 60 евро за выстрел. А 120 евро — за то, что у меня был с собой стартовый пистолет, когда я вышел на улицу из бара Valli, где выпил пару рюмок виски. Оттуда до моего дома 1,2 километра, так что ровно 1 евро за 10 метров“, — сказал он порталу Delfi.