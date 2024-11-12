ЧП и криминал
12.11.2024, 16:15

ВИДЕО | Пьяный депутат Рийгикогу стрелял из стартового пистолета в таллиннском парке. Он говорит, что делал это по личным причинам

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Дополнено в 17.50

Депутат Яак Валге вчера в таллиннском районе Кассисаба в парке Фалька стрелял из стартового пистолета. Это закончилось большой полицейской операцией, и в отношении Валге начали делопроизводство о проступке.„Это был не очень красивый поступок“, - признал впоследствии политик.

Один из местных жителей рассказал, что внезапно вечером раздались хлопки. Было неясно, в чем может быть дело. И раньше находились люди, которые считали, что вечер буднего дня — самое время запускать в небо фейерверки.

На сей раз, однако, причина была более серьезной. Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил порталу Delfi, что вчера (11.11) поздно вечером около 22.30 в полицию от гулявшего в парке Фалька человека поступило сообщение, что он слылал выстрелы и увидел мужчину с оружием.

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