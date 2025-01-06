„Левадия“ усилилась юным полузащитником, игравшим в Высшей лиге Дании

20-летний ганский атакующий полузащитник Энок Отоо, получивший футбольное образование в молодежной академии Right to Dream, подписал контракт с действующим чемпионом Эстонии, таллиннской „Левадией“. В 2022 году Отоо переехал в Данию, где играл за „Норшелланн“, а с прошлого лета — за „Люнгбю“. Несмотря на то, что большую часть времени он провел в молодежных лигах, он также принял участие в трех матчах датской высшей лиги, выходя на замену.

Отоо поделился своими впечатлениями: „Я знаю, что „Левадия“ — это команда, которая предпочитает контролировать мяч, доминировать и создавать угрозу для соперника. Это то, чем я хотел бы заниматься. Я верю, что владение мячом для того, чтобы нанести урон сопернику, и слаженная работа команды приведут нас к победам“.

Он также отметил, что ему понравился план, предложенный клубом: „Главный тренер и клуб в целом ясно объяснили мне, как они помогут мне развиваться как игроку и как я впишусь в команду. Я не могу дождаться начала тренировок и встречи с болельщиками на стадионе. Болельщики, я слышал, как вы важны для этого клуба, и с нетерпением жду, когда увижу вас поддерживающими нас, когда команда будет играть ради вашего удовольствия. Вместе мы сможем создать еще больше воспоминаний в этом году. Vamos, Levadia!“.

Президент клуба „Левадия“ Виктор Левада выразил благодарность клубу „Люнгбю“ за успешную сделку, отметив, что у Отоо оставался контракт с датским клубом еще на два с половиной года, согласно данным Transfermarkt. „Мы заключили контракт с молодым и талантливым футболистом, который пришел из одной из лучших академий Африки. Из своей родной страны он направился в датские клубы, а теперь в Эстонию — мы видим в нем большой потенциал! Я уверен, что мы сможем поддержать друг друга в достижении новых целей. Благодарим клуб „Люнгбю“ за профессиональное сотрудничество. Желаю ему и команде много успехов в новом сезоне!“ — сказал Левада.