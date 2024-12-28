28.12.2024, 12:21
Эстонский футболист, перешедший в старейший клуб Греции: были заманчивые предложения из Азии, но я хочу добиться успеха в Европе
ФОТО: | Delfi Meedia
Иоан Яковлев, который последние два сезона выступал за таллиннскую „Левадию“, продолжит карьеру в греческом клубе „Панионис“, выступающем во втором дивизионе. Футболист отметил, что получил несколько заманчивых финансовых предложений, однако выбрал Грецию как наиболее подходящий вариант.
Иоан Яковлев — имя, хорошо знакомое поклонникам эстонской Премиум-лиги. В 2022 году он проявил себя, проведя яркий сезон в составе таллиннского „Калева“. После этого Яковлев перешел в „Левадию“, где на протяжении двух сезонов был ключевым игроком.
Уже подписаны?