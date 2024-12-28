Эстонский футболист, перешедший в старейший клуб Греции: были заманчивые предложения из Азии, но я хочу добиться успеха в Европе

Иоан Яковлев — имя, хорошо знакомое поклонникам эстонской Премиум-лиги. В 2022 году он проявил себя, проведя яркий сезон в составе таллиннского „Калева“. После этого Яковлев перешел в „Левадию“, где на протяжении двух сезонов был ключевым игроком.

В 2024 году Иоан Яковлев стал чемпионом и обладателем Кубка Эстонии в составе „Левадии“. В этом сезоне в Премиум-лиге он провел 34 матча, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В Кубке Эстонии он отметился одним голом в четырех играх. В составе сборной Эстонии в 2024 году Яковлев сыграл пять матчей и забил важный гол в игре против Азербайджана, в которой был признан лучшим игроком матча как среди фанатов, так и среди экспертов.