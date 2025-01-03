Гамбийский нападающий, ставший с „Шерифом“ чемпионом Молдовы, пополнил ряды таллиннской „Левадии“

22-летний нападающий из Гамбии Бубакарр Тамбеду официально стал игроком таллиннской „Левадии“. На сайте клуба футболист поделился своими эмоциями:

„Я очень рад присоединиться к такому замечательному клубу, как FCI Levadia! Уверен, что вместе мы сможем достичь больших целей и поддерживать друг друга на этом пути! Взаимная мотивация поможет нам создать незабываемые моменты как для клуба, так и для болельщиков в этом сезоне! Я с нетерпением жду начала подготовки с командой. Фанаты FCI Levadia, до скорой встречи!“

Тамбедоу начал карьеру в „Реал де Банжул“ и в 2022 году перешел в эстонский „Пайде“, где в дебютном сезоне Премиум-лиги провел 18 матчей, забив семь голов. Позже он был арендован тираспольским „Шерифом“, с которым стал чемпионом Молдовы и обладателем Кубка страны.

Летом 2023 года гамбиец вернулся в „Пайде“ и за 11 матчей второй половины сезона забил шесть мячей. В начале 2024 года он перешел в тель-авивский „Хапоэль“, но покинул клуб из-за сложной ситуации в Израиле. Летом того же года Тамбеду подписал контракт с грузинским „Динамо Батуми“, где провел 15 матчей, но не отметился результативными действиями.

Президент „Левадии“ Виктор Левада выразил радость по поводу присоединения к команде качественного нападающего. „Он уже проявил себя в Эстонии как игрок высокого уровня, и мы уверены, что вместе сделаем шаг к достижению общих целей. Важно отметить, что Бубакарр сам выразил большое желание присоединиться к Levadia и приложить свои усилия на благо команды. Желаю успехов как ему, так и всей команде в новом сезоне!“ — заявил Левада.

В межсезонье состав таллиннской „Левадии“ претерпел значительные изменения. К клубу присоединились лучший бомбардир первой лиги Грегор Лехтметс из „Виймси“ и Танел Таммик из тартуской „Таммеки“.

В то же время „Левадию“ покинул Иоан Яковлев, который продолжит карьеру в греческом клубе „Паниониос“.