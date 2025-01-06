Под колесами поезда погиб 15-летний мальчик(5)
В воскресенье, 5 января, в 22:11 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Мустйыэ волости Ания Харьюмаа.
Как рассказала оперативный дежурный Теэле Юксаег, погибший - 15-летний юноша.
„15-летний молодой человек погиб в результате столкновения с поездом, ДТП произошло поздно вечером. Полиция выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшего“.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.
По словам представителей Elron, рейс 429 Аэгвийду-Таллинн и рейс 217 Тарту-Таллинн пришли с оппозданием.
В начале декабря RusDelfi писал, что автобус чудом избежал столкновения с товарным поездом на железнодорожном переезде на улице Фосфорийди в Маарду.
До столкновения транспортным средствам не хватило примерно трех секунд. Его удалось избежать во многом благодаря правильным действиям машиниста Operail. Прискорбно, что подобные опасные случаи на данном переезде не редкость.
Трагическую аварию предотвратило то, что машинисты Operail уже знают об опасности переезда на улице Фосфорийди, и в данном случае водитель поезда заранее снизил скорость. Если бы поезд ехал с нормальной скоростью и использовал преимущественное право, то ни при каких обстоятельствах не успел бы остановиться.
Тормозной путь грузового поезда в Эстонии обычно составляет от пятисот метров до километра, а при движении на полной скорости и с полной загрузкой даже до двух километров. Поэтому Закон о дорожном движении предусматривает, что поезд всегда имеет преимущество и все остальные участники дорожного движения должны уступать ему дорогу. На регулируемом переезде о поезде оповещает шлагбаум или светофор, а на нерегулируемом переезде водитель сам должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда.
С приходом зимы случаи, подобные описанному, участились. „В темное время и машинист, и водитель автомобиля замечают препятствие еще позже обычного. К тому же, и поезду, и машине труднее справиться со скользким дорожным покрытием“, - подчеркнул Захаров.
„Приведу случай, произошедший несколько лет назад. Тогда водитель авто хоть и заметил поезд, но не смог остановить транспортное средство из-за скользкой дороги, в результате чего оно въехало в поезд сбоку. К сожалению, машинист в такой ситуации не в силах сделать ничего для предотвращения аварии“.
Поскольку на этот раз речь шла об общественном транспорте, инцидент мог закончиться особенно печально. „Обычно о трагических происшествиях пишут для того, чтобы другие участники дорожного движения могли извлечь уроки из произошедшего. Однако иногда мы могли предотвратить страдания и научиться на примере того, что может случиться, когда водители ведут себя так же, как водитель этого автобуса“, - отметил Захаров.
Поскольку проблемный переход находится в Маарду, о ситуации неоднократно сообщалось городской управе. Добровольцы Operail побывали в школах Маарду, Каллавере и Виймси, чтобы напомнить местным детям о мерах предосторожности при пересечении железной дороги. Пока переезд при помощи средств регулирования безопаснее не сделали, поэтому каждый участник дорожного движения должен обеспечить собственную безопасность. „Пропустите поезд!“ — призвал представитель Operail.