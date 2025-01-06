Под колесами поезда погиб 15-летний мальчик

Как рассказала оперативный дежурный Теэле Юксаег, погибший - 15-летний юноша.

„15-летний молодой человек погиб в результате столкновения с поездом, ДТП произошло поздно вечером. Полиция выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшего“.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

По словам представителей Elron, рейс 429 Аэгвийду-Таллинн и рейс 217 Тарту-Таллинн пришли с оппозданием.

В начале декабря RusDelfi писал, что автобус чудом избежал столкновения с товарным поездом на железнодорожном переезде на улице Фосфорийди в Маарду.

До столкновения транспортным средствам не хватило примерно трех секунд. Его удалось избежать во многом благодаря правильным действиям машиниста Operail. Прискорбно, что подобные опасные случаи на данном переезде не редкость.

Трагическую аварию предотвратило то, что машинисты Operail уже знают об опасности переезда на улице Фосфорийди, и в данном случае водитель поезда заранее снизил скорость. Если бы поезд ехал с нормальной скоростью и использовал преимущественное право, то ни при каких обстоятельствах не успел бы остановиться.

Тормозной путь грузового поезда в Эстонии обычно составляет от пятисот метров до километра, а при движении на полной скорости и с полной загрузкой даже до двух километров. Поэтому Закон о дорожном движении предусматривает, что поезд всегда имеет преимущество и все остальные участники дорожного движения должны уступать ему дорогу. На регулируемом переезде о поезде оповещает шлагбаум или светофор, а на нерегулируемом переезде водитель сам должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

С приходом зимы случаи, подобные описанному, участились. „В темное время и машинист, и водитель автомобиля замечают препятствие еще позже обычного. К тому же, и поезду, и машине труднее справиться со скользким дорожным покрытием“, - подчеркнул Захаров.