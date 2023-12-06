ФОТО | Не повторяйте! В Маарду автобус чуть не попал под поезд

До столкновения транспортным средствам не хватило примерно трех секунд. Его удалось избежать во многом благодаря правильным действиям машиниста Operail. Прискорбно, что подобные опасные случаи на данном переезде не редкость.

„На записи бортовой камеры товарного поезда видно, что помимо автобуса прямо перед поездом проезжают еще несколько автомобилей, - рассказал директор по безопасности Operail Андре Захаров. - Мы имеем дело с переездом, где водители своим опасным поведением часто игнорируют правила дорожного движения. Об этом нас постоянно информируют машинисты наших локомотивов“.

Так и 28 ноября трагическую аварию предотвратило то, что машинисты Operail уже знают об опасности переезда на улице Фосфорийди, и в данном случае водитель поезда заранее снизил скорость. Если бы поезд ехал с нормальной скоростью и использовал преимущественное право, то ни при каких обстоятельствах не успел бы остановиться.

Тормозной путь грузового поезда в Эстонии обычно составляет от пятисот метров до километра, а при движении на полной скорости и с полной загрузкой даже до двух километров. Поэтому Закон о дорожном движении предусматривает, что поезд всегда имеет преимущество и все остальные участники дорожного движения должны уступать ему дорогу. На регулируемом переезде о поезде оповещает шлагбаум или светофор, а на нерегулируемом переезде водитель сам должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

С приходом зимы случаи, подобные описанному, участились. „В темное время и машинист, и водитель автомобиля замечают препятствие еще позже обычного. К тому же, и поезду, и машине труднее справиться со скользким дорожным покрытием“, - подчеркнул Захаров.

„Приведу случай, произошедший несколько лет назад. Тогда водитель авто хоть и заметил поезд, но не смог остановить транспортное средство из-за скользкой дороги, в результате чего оно въехало в поезд сбоку. К сожалению, машинист в такой ситуации не в силах сделать ничего для предотвращения аварии“.