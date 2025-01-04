В эфире ETV+ прозвучал главный хит прокремлевской группы. Руководитель канала объяснила выбор

Песня „Трава у дома“ вот уже 40 с лишним лет является главным хитом группы „Земляне“. В их исполнении она стала лауреатом фестиваля „Песня-83“, название „Трава у дома“ носит сборник лучших песен группы, а сертификат о присвоении песне официального статуса Гимна российской космонавтики был вручен в 2009 году бывшему солисту „Землян“ Сергею Скачкову. Песня неоднократно звучала в советских фильмах и даже в мультфильме „Ну, погоди!“ и завоевала народную популярность.

В то же время в 2022 году „Земляне“ участвовали в концертах в поддержку российского вторжения в Украину, а 12 июня того же года группа пела для российских военных в оккупированном на тот момент Херсоне. Этот концерт был приурочен ко Дню России.

Еще год спустя основатель группы Владимир Киселев учредил премию за уничтожение немецкой техники на войне в Украине. Музыкант совместно с Минобороны РФ решил платить российским военным или гражданским лицам по 700 тысяч рублей за каждый подбитый танк Leopard 1 и по одному миллиону рублей – за Leopard 2.

Эстония, как и многие другие европейские страны, не принимает артистов, поддерживающих войну, и старается следить за тем, чтобы в теле- и радиоэфире не появлялись песни и фильмы, которые ассоциируются или напрямую связаны с российской агрессией.

Так, например, „Радио 4“ в 2022 году отказалось ставить в эфир песни исполнителей, поддерживающих нападение России на Украину. Оно, как и канал ETV+, входит в состав Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.

В ответе на запрос RusDelfi главный редактор ETV+ Екатерина Таклая подчеркнула, что канал не транслирует в своем эфире выступления артистов из России. „Если же в программу включаются песни на русском языке, то при выборе редакция исходит из бэкграунда их авторов“, – говорит Таклая и напоминает, что авторами песни „Трава у дома“ (1983) являются Владимир Мигуля (1945–1996) и Анатолий Поперечный (1934–2014).

„Первый раз песня прозвучала в исполнении Владимира Мигули, – отмечает руководитель редакции. – С тех пор за много лет созданы десятки ремиксов и кавер-версий этой популярной песни. Так, и многие эстонские артисты добавили песню в свой репертуар, среди них – ансамбль Regatt. Этим и объясняется выбор песни для новогодней программы ETV+, который никоим образом не связан с ансамблем „Земляне““.

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