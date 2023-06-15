Басков, Лепс и другие российские звезды эстрады пообещали миллионное вознаграждение за подбитые украинские танки

К заявлению Баскова, как сообщила Фонтанка, присоединились Григорий Лепс, владелец „Русской медагруппы“ и основатель музыкальной группы „Земляне“ Владимир Киселев, певица Елена Север и телеведущая Юлия Барановская. Впоследствии выяснилось, что в их команде также оказался певец Юрий Антонов, который был главным музыкальным гостем мероприятия.



Отвечая на вопрос Fontanka.ru, Басков уточнил, что это совместное решение с Минобороны и „Русской медиагруппой“. Лепс, в свою очередь, на пресс-конференции подчеркнул, что сам он не может осуждать тех коллег, которые не участвуют в выплатах, так как „это личное дело каждого человека“.



„Все, что мы можем сделать для нашей советской армии, простите, российской армии, мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть — мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам — мы это сделаем“, — заявил Лепс.