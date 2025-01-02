В Нарве в новогоднюю ночь пьяный мужчина стрелял в воздух на глазах детей

Детали инцидента, который не вошел в сводку Идаской префектуры, в интервью „Радио 4“ в четверг, 2 января, раскрыл руководитель патрульной группы Йыхвиского отделения полиции Юрий Тимофеев.

„После часа ночи поступило сообщение о мужчине, который стрелял в воздух на улице. Вместе с ним находились двое детей. Полицейские сразу выехали на место происшествия“, - отметил Тимофеев.

„Они обнаружили, что из сигнального оружия стрелял пьяный мужчина. К счастью, никто не пострадал. Оружие было изъято, а полиция начала расследование по факту инцидента“, - добавил Юрий Тимофеев.

Всего, как сообщил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Ханнес Лембер, за новогодние сутки, начиная с утра 31 декабря, полицейские выезжали на помощь людям более 500 раз.

20 вызовов были наивысшего приоритета, поскольку представляли угрозу жизни людей. „К счастью, трагических последствий удалось избежать, но полицейские оказывали помощь пострадавшим от насилия, людям в состоянии алкогольного опьянения и занимались устранением нарушений общественного порядка“, — отметил Ханнес Лембер.

В последний день 2024 года полиция получила почти 40 сообщений о случаях домашнего насилия. Как отметил Ханнес Лембер, обычно таких инцидентов фиксируется 20–30 за сутки, но в праздничные дни их число значительно возрастает.

Представитель полиции также отметил, что полиция выезжала на вызовы, связанные с насилием и драками в развлекательных заведениях и домах, где праздничные вечеринки перерастали в конфликты или угрозы в адрес участников.

„Общий знаменатель многих вызовов — алкоголь. Люди пили в течение долгих часов, теряли способность адекватно себя вести, становились агрессивными или подвергали опасности себя и других. Хотя большинство выпивших добрались домой самостоятельно, полицейским пришлось доставить в вытрезвитель 26 человек“, — рассказал Ханнес Лембер.

Также Delfi ранее писал, что 11 ноября 2024 года депутат Рийгикогу Яак Валге стрелял из стартового пистолета в таллиннском районе Кассисаба в парке Фалька. Это закончилось большой полицейской операцией, и в отношении Валге начали делопроизводство о проступке. В декабре полиция признала недействительным выданное внефракционному депутату Рийгикогу Яаку Валге разрешение на оружие.