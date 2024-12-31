Elering: мы учитываем возможность того, что Россия внезапно выбросит нас из своей частотной зоны

Хотя плановый выход стран Балтии из российской частотной энергосистемы запланирован на февраль 2025 года, после обрыва кабеля Estlink 2 опять можно считать вероятным сценарий, когда Россия неожиданно и преждевременно отключит нас от своей энергосистемы. При этом самой сложной цепочкой событий для операторов балтийских энергосистем была бы такая, когда преждевременное отключение произошло бы параллельно с какими-то крупным сбоем инфраструктуры. Насколько в Эстонии готовы к этой ситуации и что можно сделать для ее предотвращения, рассказывает руководитель центра управления энергосистемой компании Elering Март Аллика.