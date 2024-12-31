Elering: мы учитываем возможность того, что Россия внезапно выбросит нас из своей частотной зоны(12)
25 декабря энергетическая безопасность Эстонии и других стран Балтии опять была подвергнута испытанию, когда в отношении силового кабеля EstLink 2 была совершена диверсия. Хотя это был серьезный инцидент, не исключен и другой критический случай – односторонняя десинхронизация энергосистемы стран Балтии, инициированная Россией. Насколько в тот день бы готов оператор эстонской энергетической системы — компания Elering - к такому событию?
Хотя плановый выход стран Балтии из российской частотной энергосистемы запланирован на февраль 2025 года, после обрыва кабеля Estlink 2 опять можно считать вероятным сценарий, когда Россия неожиданно и преждевременно отключит нас от своей энергосистемы. При этом самой сложной цепочкой событий для операторов балтийских энергосистем была бы такая, когда преждевременное отключение произошло бы параллельно с какими-то крупным сбоем инфраструктуры. Насколько в Эстонии готовы к этой ситуации и что можно сделать для ее предотвращения, рассказывает руководитель центра управления энергосистемой компании Elering Март Аллика.