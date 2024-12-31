Экономика
31.12.2024, 19:20

Elering: мы учитываем возможность того, что Россия внезапно выбросит нас из своей частотной зоны

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Линия электропередачи. Иллюстративный снимок
Линия электропередачи. Иллюстративный снимок
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

25 декабря энергетическая безопасность Эстонии и других стран Балтии опять была подвергнута испытанию, когда в отношении силового кабеля EstLink 2 была совершена диверсия. Хотя это был серьезный инцидент, не исключен и другой критический случай – односторонняя десинхронизация энергосистемы стран Балтии, инициированная Россией. Насколько в тот день бы готов оператор эстонской энергетической системы — компания Elering - к такому событию?

Хотя плановый выход стран Балтии из российской частотной энергосистемы запланирован на февраль 2025 года, после обрыва кабеля Estlink 2 опять можно считать вероятным сценарий, когда Россия неожиданно и преждевременно отключит нас от своей энергосистемы. При этом самой сложной цепочкой событий для операторов балтийских энергосистем была бы такая, когда преждевременное отключение произошло бы параллельно с какими-то крупным сбоем инфраструктуры. Насколько в Эстонии готовы к этой ситуации и что можно сделать для ее предотвращения, рассказывает руководитель центра управления энергосистемой компании Elering Март Аллика.

Насколько была готова 25 декабря компания Elering к тому, что после обрыва EstLink 2 последует инициированная Россией десинхронизация. Стало ли для вас сюрпризом то, что после акта диверсии мы не были отрезаны от российской частотной зоны?

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