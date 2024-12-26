ВИДЕО | Пять подводных кабелей в Финском заливе вышли из строя. Правительство провело пресс-конференцию

На пресс-конференции выступил премьер-министр Кристен Михал. Кроме того, на ней присутствовали министр юстиции и цифровых технологий (Eesti 200) Лийса Пакоста и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Михал сообщил, что подозреваемое судно было задержано. Расследование ведет Финляндия. Премьер-министр заверил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министрами других стран. Никакой угрозы перебоев с электроэнергией в Эстонии нет, это же касается и услуги связи. У обычного пользователя никаких проблем возникнуть не должно.

Ляэнеметс подчеркнул, что нельзя считать произошедшее просто совпадением, его следует рассматривать как атаку. Пакоста в своем выступлении сказала, что задача Эстонии — убедиться, что виновные понесут справедливое наказание. „Мы готовы внести вклад и оказать помощь Финляндии“ - сказала она.

Журналист ERR задал вопрос о том, когда мы сможем назвать действия России террористической атакой против Эстонии и Финляндии.

Михал: Говоря об этом инциденте, финны утверждают, что сначала проведут расследование, а затем можно будет делать выводы. Я бы сказал, что маркеры те же — речь идет о судах, перевозящих деньги для России. Но повторюсь, расследование возглавляет Финляндия, и только после его завершения можно будет делать выводы.

Ляэнеметс: Не каждую атаку можно называть терактом, здесь важно сохранять конкретику и фокус. Однако гибридная атака — это тоже атака.

Финская полиция: тросы, видимо, были оборваны якорем нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту

Сегодня в 14:00 состоялась пресс-конференция финской полиции, на которой были представлены данные о повреждениях морских кабелей между Эстонией и Финляндией. Финская пограничная служба задержала в своих экономических водах танкер под флагом Островов Кука, перевозящий нефть из России, который подозревается в повреждении электрического кабеля EstLink2. Кроме того, финская сторона подозревает умышленное повреждение других коммуникационных кабелей.