31.12.2024, 20:10
Михаил Кылварт: о том, что Кадри Симсон покинет партию, было известно давно. Ее нынешние слова не звучат искренне(16)
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA
Председатель Центристской партии (ЦП) Михаил Кылварт считает, что уход из партии Кадри Симсон и ее единомышленников существенно не повлияет на работу партии. Он неоднократно подчеркивает, что на самом деле Симсон уже давно прекратила отношения с партией. Другой видный член ЦП депутат Европарламента Яна Тоом, в свою очередь, говорит, что речь идет всё-таки о болезненной потере.
„Поначалу, может, была надежда, что ее интересует судьба Центристской партии. Но чем дальше, [тем больше] сигналов давало знать, что это лишь вопрос времени, когда Кадри выйдет из партии“, - сказал Кылварт и добавил, что, может, было бы честнее, если бы Симсон ушла из партии раньше, а не сегодня.
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