Михаил Кылварт: о том, что Кадри Симсон покинет партию, было известно давно. Ее нынешние слова не звучат искренне

„Поначалу, может, была надежда, что ее интересует судьба Центристской партии. Но чем дальше, [тем больше] сигналов давало знать, что это лишь вопрос времени, когда Кадри выйдет из партии“, - сказал Кылварт и добавил, что, может, было бы честнее, если бы Симсон ушла из партии раньше, а не сегодня.