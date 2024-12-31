Кадри Симсон вышла из Центристской партии

„Дорогие друзья! Сообщаю вам, что вместе с несколькими моими ближайшими друзьями и соратниками я решила выйти из Центристской партии. Это решение, которые не далось с легким сердцем и не приносит никакой радости“, - начала она свой пост.

Как написала Симсон, в текущем году Центристскую партию покинули ряд видных членов, которые возглавляли партию, вместе с которыми она строилась и формировала эстонскую политику. „Новые руководители начали переформатировать партию в чуждом мне ключе“, - пояснила она.

„Мое многолетнее членство в партии находится в явном кризисе - уход людей вполне понятен, потому что принципы Центристской партии изменились. Говорится о каком-то мистическом возвращении к корням партии, но это звучит пусто, когда это делают люди, некоторые из которых совсем недавно пришли в партию. Эти люди просто не могут помнить долгую историю или сущность Центристской партии“, - считает Симсон.

Симсон в своем посте напомнила, что впервые ее избрали членом правления партии в 2000 году. Она была генеральным секретарем партии, руководила партийным отделением в Пярнумаа, занимала пост председателя партийной фракции в Рийгикогу.

„В качестве заместителя председателя партии, после долгого пребывания в оппозиции, я также имела возможность приложить свою энергию и знания на правительственном уровне, занимая пост министра экономики и комиссара по энергетике в Европейской комиссии. Это был крутой опыт. Я искренне благодарю всех людей, с которыми я проделала этот путь“.

Симсон сообщила, что вместе с ней партию решили покинуть еще часть однопартийцев. „В их числе есть отличные люди из Пярнумаа. Это также друзья и коллеги, которые долгое время входили в мою команду и с которыми я работала в Рийгикогу, министерстве и Европейской комиссии.

Вместе мы отдали бесчисленное число часов ради сохранения Центристской партии, но ход последних событий лишил нас желания поддерживать партию, у которой изменились взгляды“, - отметила она.

По словам Симсон, у нее сейчас нет планов вступать в какую-либо другую эстонскую партию или участвовать в местных выборах. „Но всё-таки я верю, что мое время в эстонской политике еще не закончилось. Но завершился мой совместный путь с сегодняшней Центристской партией. Что будет дальше — покажет время. Всем прекрасного Нового года!“.

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