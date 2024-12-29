Новости Эстонии
29.12.2024, 18:13

Почему Эстония ничего не предприняла в отношении повредившего кабели судна? Глава МВД пояснил ситуацию

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Танкер. Иллюстративный снимок
Танкер. Иллюстративный снимок
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Расследование в связи с повреждением кабелей связи и Estlink 2 ведет финская Криминальная полиция, так как судно задержали власти Финляндии. По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса (СДП), наша страна тоже была готова отреагировать, но Финляндия в помощи не нуждалась.

Ляэнеметс объяснил, что судно Eagle S находилось в экономических водах Финляндии, то есть в территориальных водах Финляндии, поэтому танкер задержали именно финны.

„Мы были в контакте с финнами и предложили в случае необходимости — у нас есть вертолет и готовое к действиям подразделение Департамента полиции и погранохраны, но на сей раз нужды в этом не было“, - сказал он.

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