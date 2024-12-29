29.12.2024, 18:13
Почему Эстония ничего не предприняла в отношении повредившего кабели судна? Глава МВД пояснил ситуацию(32)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Расследование в связи с повреждением кабелей связи и Estlink 2 ведет финская Криминальная полиция, так как судно задержали власти Финляндии. По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса (СДП), наша страна тоже была готова отреагировать, но Финляндия в помощи не нуждалась.
Ляэнеметс объяснил, что судно Eagle S находилось в экономических водах Финляндии, то есть в территориальных водах Финляндии, поэтому танкер задержали именно финны.
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