Почему Эстония ничего не предприняла в отношении повредившего кабели судна? Глава МВД пояснил ситуацию

Ляэнеметс объяснил, что судно Eagle S находилось в экономических водах Финляндии, то есть в территориальных водах Финляндии, поэтому танкер задержали именно финны.

„Мы были в контакте с финнами и предложили в случае необходимости — у нас есть вертолет и готовое к действиям подразделение Департамента полиции и погранохраны, но на сей раз нужды в этом не было“, - сказал он.