Финляндия арестовала российский „теневой танкер“, подозреваемый в повреждении кабеля Estlink 2(47)
Финская береговая охрана арестовала судно EAGLE S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на Marinetraffic.
Танкер, перевозивший сырую нефть, был остановлен в море кораблями береговой охраны Финляндии. На борт судная поднялась абордажная партия, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.
Директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что идет расследование по делу о крупной диверсии. Он отметил, что первоначальные данные указывают на то, что якорь EAGLE S стал причиной повреждения подводных кабелей.
Танкер EAGLE S зарегистрирован на Островах Кука, - самоуправляемом государственном образовании в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Острова Кука - одна из юрисдикций, предоставляющих услуги регистрации морских судов за низкую плату.
Судно принадлежит компании Caravella LLC FZ, зарегистрированной в ОАЭ, и управляется Peninsular Maritime. Считается, что EAGLE S входит в так называемый „теневой флот“ России, из-за чего находится под пристальным вниманием. Из четырех интернет-кабелей, поврежденных якорем судна, три соединяли Финляндию и Эстонию, а четвертый связывал Финляндию и Германию. По данным Reuters, танкер EAGLE S пересек силовой кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, 25 декабря в 10:26 по Гринвичу (12:26 по Риге). В то же время оператор Fingrid зафиксировал отключение электроэнергии. Кабель был поврежден, что вызвало опасения по поводу энергобезопасности, особенно в зимний период. На восстановление потребуется несколько месяцев, что увеличит нагрузку на существующую инфраструктуру.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сомнение в случайности инцидента, заявив, что в последние годы повреждения подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что их трудно списать на несчастные случаи или плохое управление судами. В связи с инцидентом лидеры стран Балтии провели экстренные встречи для обсуждения усиления безопасности подводной инфраструктуры. Представители НАТО и США также выразили готовность поддержать расследование.
Как выглядит подозреваемый в повреждении кабеля танкер Eagle S
Судно, которое подозревают в повреждении электрического кабеля Estlink 2, сейчас находится под охраной патрульного корабля Пограничной охраны Финляндии Turva.
Подозреваемый в повреждении электрического кабеля Estlink 2 танкер Eagle S в настоящее время находится в финской акватории вблизи Порккала.
Yle публикует эксклюзивные кадры судна.
Видео смотрите по ссылке.
По словам фотографа Yle, ситуация вблизи места стоянки Eagle S крайне спокойная. На море сегодня опустился туман и видимость составляла несколько сотен метров, однако ему удалось сделать снимки танкера.
Вскоре катер Пограничной охраны приблизился и попросил съемочную группу Yle покинуть территорию.
Ранее сообщалось, что вокруг Eagle S действует бесполетная зона в три километра.
По данным Пограничной охраны Финляндии, судоходство в этом районе также ограничено.