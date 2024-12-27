Финляндия арестовала российский „теневой танкер“, подозреваемый в повреждении кабеля Estlink 2

Танкер, перевозивший сырую нефть, был остановлен в море кораблями береговой охраны Финляндии. На борт судная поднялась абордажная партия, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что идет расследование по делу о крупной диверсии. Он отметил, что первоначальные данные указывают на то, что якорь EAGLE S стал причиной повреждения подводных кабелей.

Танкер EAGLE S зарегистрирован на Островах Кука, - самоуправляемом государственном образовании в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Острова Кука - одна из юрисдикций, предоставляющих услуги регистрации морских судов за низкую плату.

Судно принадлежит компании Caravella LLC FZ, зарегистрированной в ОАЭ, и управляется Peninsular Maritime. Считается, что EAGLE S входит в так называемый „теневой флот“ России, из-за чего находится под пристальным вниманием. Из четырех интернет-кабелей, поврежденных якорем судна, три соединяли Финляндию и Эстонию, а четвертый связывал Финляндию и Германию. По данным Reuters, танкер EAGLE S пересек силовой кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, 25 декабря в 10:26 по Гринвичу (12:26 по Риге). В то же время оператор Fingrid зафиксировал отключение электроэнергии. Кабель был поврежден, что вызвало опасения по поводу энергобезопасности, особенно в зимний период. На восстановление потребуется несколько месяцев, что увеличит нагрузку на существующую инфраструктуру.