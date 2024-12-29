Компенсации по больничным листам в начале 2025 года выплатят с задержкой

Выплата компенсаций задерживается в связи с обработкой деклараций о доходах людей за 2024 год, поскольку компенсации рассчитывают на основе налогооблагаемого дохода за 2024 год. Касса здоровья начнет выплачивать компенсации, когда Налогово-таможенный департамент сообщит ведомству о завершении обработки деклараций за 2024 год.

Касса здоровья сообщит о начале выплат на своем сайте.

Задержка не влияет на выплату компенсаций по временной нетрудоспособности, которая началась в 2024 году.

Касса здоровья просим людей проверить банковский счет, на который ведомство перечисляет компенсацию. Номер счета можно добавлять и изменять на Портале здоровья на рабочем столе в разделе „Трудоспособность“ или на государственном портале в разделе „Временная нетрудоспособность“. Другой вариант – отправить в Кассу здоровья заявление о смене банковского счета с цифровой подписью по адресу info@tervisekassa.ee или по обычной почте по адресу Liivalaia 36, Tallinn 10132.

Контекст

На государственном уровне 1 января 2025 году вступают в силу ряд изменений, затрагивающих услуги Департамента социального страхования. Вот основные из них: