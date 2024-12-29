Компенсации по больничным листам в начале 2025 года выплатят с задержкой
Касса здоровья предупреждает, что в начале 2025 года выплаты по временной нетрудоспособности будут задерживается застрахованным лицам, чей период листа нетрудоспособности начинается в январе 2025 года, сообщает RusERR.
Выплата компенсаций задерживается в связи с обработкой деклараций о доходах людей за 2024 год, поскольку компенсации рассчитывают на основе налогооблагаемого дохода за 2024 год. Касса здоровья начнет выплачивать компенсации, когда Налогово-таможенный департамент сообщит ведомству о завершении обработки деклараций за 2024 год.
Касса здоровья сообщит о начале выплат на своем сайте.
Задержка не влияет на выплату компенсаций по временной нетрудоспособности, которая началась в 2024 году.
Касса здоровья просим людей проверить банковский счет, на который ведомство перечисляет компенсацию. Номер счета можно добавлять и изменять на Портале здоровья на рабочем столе в разделе „Трудоспособность“ или на государственном портале в разделе „Временная нетрудоспособность“. Другой вариант – отправить в Кассу здоровья заявление о смене банковского счета с цифровой подписью по адресу info@tervisekassa.ee или по обычной почте по адресу Liivalaia 36, Tallinn 10132.
Контекст
На государственном уровне 1 января 2025 году вступают в силу ряд изменений, затрагивающих услуги Департамента социального страхования. Вот основные из них:
Увеличение ставки подоходного налога повлияет на некоторые выплаты.
Рост минимальной зарплаты изменит суммы семейных пособий и компенсаций.
С введением налога на транспортные средства лицам с ограниченными возможностями предусмотрена поддержка.
Увеличится поддержка в приобретении вспомогательных средств для передвижения и зрения.
Если дата выплаты пенсии (5-е число) выпадает на выходной, то средства будут переведены получателям не позднее двух следующих рабочих дней.
На государственном портале eesti.ee появится новый информационный сервис для поддержки семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.
Сроки рассмотрения заявлений на назначение пенсии и определения степени нарушения здоровья увеличиваются.
Увеличиваются государственные пошлины для поставщиков социальных услуг.
Департамент прекращает предоставлять рабочие консультации для муниципальных работников по вопросам защиты детей.
Обязательство уведомлять о нуждающихся в помощи детях распространится на более широкий круг лиц.
Программы по поддержке родительства передаются в ведение Департамента социального страхования.
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