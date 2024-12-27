Суммы пособий изменятся, госпошлины вырастут. Как нововведения в 2025 году повлияют на социальную сферу в Эстонии?
Департамент социального страхования подробно рассказывает, как изменения на государственном уровне повлияют на предоставление социальных услуг в Эстонии.
На государственном уровне вступают в силу изменения, затрагивающие услуги Департамента социального страхования. Вот основные из них:
Увеличение ставки подоходного налога повлияет на некоторые выплаты.
Рост минимальной зарплаты изменит суммы семейных пособий и компенсаций.
С введением налога на транспортные средства лицам с ограниченными возможностями предусмотрена поддержка.
Увеличится поддержка в приобретении вспомогательных средств для передвижения и зрения.
Если дата выплаты пенсии (5-е число) выпадает на выходной, то средства будут переведены получателям не позднее двух следующих рабочих дней.
На государственном портале eesti.ee появится новый информационный сервис для поддержки семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.
Сроки рассмотрения заявлений на назначение пенсии и определения степени нарушения здоровья увеличиваются.
Увеличиваются государственные пошлины для поставщиков социальных услуг.
Департамент прекращает предоставлять рабочие консультации для муниципальных работников по вопросам защиты детей.
Обязательство уведомлять о нуждающихся в помощи детях распространится на более широкий круг лиц.
Программы по поддержке родительства передаются в ведение Департамента социального страхования.
Подоходный налог
Одно из важнейших изменений на национальном уровне — повышение подоходного налога, которое затронет и выплаты, осуществляемые Департаментом социального страхования. Подоходный налог будет удерживаться с пенсий, компенсаций за ущерб, выплат за отпуск по уходу за ребенком и родительских компенсаций. С января ставка подоходного налога увеличится с 20% до 22%.
Ставки необлагаемого налогом дохода в 2025 году останутся неизменными. Для пенсионеров по старости и тех, кто достигнет пенсионного возраста в течение 2025 года, необлагаемый налогом доход составит 776 евро в месяц. Эта сумма не уменьшается при росте пенсии или в случае трудоустройства.
Для тех, кто не достиг пенсионного возраста и не достигнет его в 2025 году, сохранится прогрессивная система налогообложения с необлагаемым налогом доходом до 654 евро в месяц.
Минимальная зарплата
19 декабря 2024 года правительство утвердило минимальную заработную плату на 2025 год в размере 886 евро в месяц и минимальную часовую ставку оплаты труда — 5,31 евро. Это означает, что с 1 января 2025 года минимальная зарплата увеличится на восемь процентов, или на 66 евро.
С минимальной зарплатой связаны компенсации на поддержку психического здоровья для восстановления после травмы, а также частично выплаты жертвам преступлений. В сфере семейных пособий минимальная зарплата влияет на размер родительских компенсаций, оплаты отпусков по уходу за ребенком, дополнительных отпусков для родителей детей с ограниченными возможностями, а также отпусков по уходу за взрослыми с тяжелой степенью нарушения здоровья.
В связи с повышением ставки минимальной зарплаты суммы этих выплат изменятся, и в случае возникновения права на получение пособие с 01.01.2025 года выплаты будут рассчитаны исходя из новой ставки.
Налог на транспортные средства
С 2025 года вступает в силу налог на транспортные средства, который распространяется на все транспортные средства, зарегистрированные в дорожном регистре, и их владельцев, включая людей с ограниченными возможностями и автомобили, переоборудованные для их нужд.
Вместе с налогом на транспортные средства были приняты изменения в Законе о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями, которые позволяют выплачивать единовременное дополнительное пособие и увеличивать социальные пособия для них.
Единовременное пособие предназначено для компенсации влияния налога на транспортные средства на людей с ограниченными возможностями в период, когда налог уже действует, но социальные пособия еще не увеличены. Для получения данного пособия не требуется подавать отдельное заявление, его автоматически выплатит Департамент социального страхования всем детям и трудоспособным людям, у которых на 1 января 2025 года установлена тяжелая или глубокая степень нарушения здоровья, либо которые получают пособие на ребенка с редким заболеванием.
Социальные пособия для людей с нарушением здоровья будут увеличены с 1 июня 2025 года, чтобы снизить дополнительную нагрузку, вызванную общим ростом цен и налогом на транспортные средства.
Читайте подробнее: Что означает налог на механическое транспортное средство 2025 года для людей с определенной степенью нарушения здоровья? | Sotsiaalkindlustusamet
Увеличение сумм компенсаций при приобретении вспомогательных средств
В 2025 году повысится верхний предел покрытия стоимости всех вспомогательных средств для передвижения и зрения до 90%, а доля участия человека останется на уровне 10% от предельной цены. Это изменение коснется тех вспомогательных средств для передвижения, слуха и зрения, для которых ранее предел покрытия был ниже 90%.
Также увеличится предельный уровень компенсации стоимости средств при недержании, таких как подгузники и прокладки, с нынешних 40% до 50%.
На эти изменения в 2025 году будет выделено 3,8 миллиона евро. Цель данных изменений — уменьшить влияние налога на транспортные средства и актуализировать предельные цены на вспомогательные средства.
Читайте подробнее: Вспомогательные средства станут доступнее | Sotsiaalkindlustusamet
Выплаты пенсий: новый порядок
С нового года пенсии и социальные пособия для людей с нарушением здоровья будут выплачиваться ежемесячно 5-го числа, если этот день приходится на рабочий день. Если 5-е число выпадает на выходной, то банковские перечисления будут произведены в течение двух последующих рабочих дней.
Новый порядок вступает в силу с января 2025 года.
В 2025 году 5-е число выпадает на выходной в четырех случаях: в январе, апреле, июле и октябре.
В связи с возможной задержкой выплат на пару дней, если 5-е число приходится на выходной, рекомендуется проверить даты регулярных банковских платежных поручений и при необходимости изменить условия оплат, чтобы избежать просрочек.
Изменение не касается доставки пенсий на дом — в этом случае выплаты останутся без изменений. Новый порядок распространяется на все пособия и компенсации, выплачиваемые обычно 5-го числа каждого месяца.
Новый сервис для родителей детей с особыми потребностями
На государственном портале eesti.ee открылся новый информационный раздел „Ребенок с проблемами со здоровьем“, который предназначен в первую очередь для родителей, чьи дети нуждаются в постоянной поддержке из-за состояния здоровья.
Это также станет полезным инструментом для врачей, специалистов по поддержке и чиновников, которые оказывают помощь ребенку и его семье.
Что предлагает услуга:
Простым языком объясняется процесс определения потребностей ребенка в поддержке.
Предоставляется информация о возможных услугах, пособиях, а также процессах и вмешательствах, направленных на помощь ребенку.
Вся информация структурирована по этапам: от выявления заболевания и начала лечения до перехода от детского возраста к взрослому.
Теперь все необходимые сведения можно найти в одном месте.
Увеличение сроков рассмотрения заявлений
С нового года увеличивается срок рассмотрения заявлений на назначение государственной пенсии, семейных пособий, родительской компенсации и определение степени тяжести нарушения здоровья. Новый срок составит до 30 рабочих дней с момента подачи надлежаще оформленного заявления.
Рост государственных пошлин
С 2025 года увеличиваются государственные пошлины, в основном затрагивающие поставщиков услуг в области здравоохранения и социальной сферы, подающих заявки на получение лицензий на деятельность.
Новые пошлины покроют до 45% затрат на обработку заявлений, остальные расходы будут покрываться из бюджета учреждений.
Примеры изменений:
Пошлина за лицензию на оказание социальных услуг увеличится с 32 евро до 100 евро.
Пошлина за лицензию на производство лекарств возрастет с 1000 евро до 2500 евро.
Пошлина за лицензию на оптовую торговлю лекарствами увеличится с 1000 евро до 2000 евро.
Пошлины на лицензии в области лекарств оставались неизменными восемь лет, покрывая лишь небольшую часть реальных затрат на их обработку. Подробности ЗДЕСЬ.
Завершается предоставление рабочих консультаций для сотрудников служб по защите детей
С 1 января 2025 года Департамент социального страхования прекращает предлагать консультирование по рабочим вопросам сотрудников местных самоуправлений в области защиты детей (в том числе сетевую супервизию) в прежнем формате. Консультации по рабочим вопросам могут получать работники по защите детей, руководители этих сфер, члены сетевых групп по защите детей при местных самоуправлениях. Это означает, что прекращается использование закупаемых департаментом услуг, и это становится задачей работодателя. Департамент социального страхования продолжит организовывать обучающие и поддерживающие программы для работников по защите детей, онлайн-курсы, развивающие программы для руководителей, а также создавать вспомогательные материалы и оказывать консультационные услуги. Дополнительные обучающие курсы для сотрудников служб по защите детей помогут специалистам развить свои компетенции, также в рамках внутригосударственных консультационных услуг продолжат оказывать поддержку при решении случаев, связанных с защитой детей.
Изменения в правилах сообщения о ребенке, нуждающемся в помощи или находящемся в опасности
В соответствии с Законом о защите детей (§27 LasteKS) все граждане уже обязаны сообщать о детях, нуждающихся в помощи или находящихся в опасности. Сообщение должно быть передано либо сотруднику службы защиты детей местного самоуправления, на детский телефон доверия 116111, либо, в случае ребенка в опасности, на экстренный номер 112. 11 декабря 2024 года Рийгикогу принял поправку к Закону о защите детства, в которой в §27 дополнительно указываются лица, работающие с детьми. Эти лица, в силу своей профессиональной деятельности, компетенций и должностных обязанностей, обладают возможностью и профессиональными навыками для выявления потенциальных потребностей ребенка в помощи. От них ожидается более активное участие в сообщении о таких случаях.
Цель изменения заключается прежде всего в содействии раннему выявлению и вмешательству в проблемы детей и семей, а также в повышении осведомленности специалистов, работающих с детьми, и их мотивации сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи.
Добавленная форма уведомления на сайте lasteabi.ee станет дополнительной возможностью для более эффективного информирования. Там же можно будет найти руководства ее по применению. При этом сохраняются все существующие средства и процессы уведомления, такие как используемые в органах местного самоуправления формы, согласованные способы и каналы коммуникации, а также действующие процессы передачи информации в образовательных и детских учреждениях.
Перевод области поддержки родительства из Института развития здоровья в Департамент социального страхования
С 1 января вступает в силу поправка к Закону о защите детства (LasteKS), которая определяет роль и задачи Департамента социального страхования в реализации и выполнении мероприятий, поддерживающих родительство. Эта поправка позволяет более эффективно использовать ресурсы как для поддержки родительства, так и для оказания более широкой помощи детям и семьям, направляя больше средств на профилактическую деятельность и уменьшая необходимость устранять последствия. Изменение основывается на рабочем плане правительства, в рамках которого была разработана межведомственная программа поддержки родительства на 2024–2030 годы. В этом документе определены направления поддержки родительства на ближайшие шесть лет, включая предложение о переводе сферы родительства из Института развития здоровья в ведение Департамента социального страхования с 01.01.2025. Перевод обусловлен тем, что департамент уже выполняет функции национальной службы защиты детей. Это делает логичным, чтобы именно департамент координировал выполнение профилактических мероприятий, создавая целостную систему. В результате перевода деятельности, ранее распределенной между различными учреждениями, в департаменте будет сформирована единая услуга. Работой по поддержке родительства в департаменте займется отдел детского благополучия.
Новый год также готовит ряд изменений для Департамента социального страхования. В рамках внутренних преобразований вводится структура, основанная на управлении услугами, что позволит улучшить и оптимизировать предоставляемые услуги. Подробности о новой структуре будут представлены департаментом в начале года.